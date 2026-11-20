AI 장비로 부정행위를 저지른 사례가 속출하는 가운데, 법무부가 변호사시험에서 이례적인 고득점이 포착될 경우 부정행위 여부를 조사할 방침입니다.



오늘자(20일) 서울신문에 따르면 법무부는 내년 1월 예정된 변시에서 성적 결과가 이례적으로 높은 응시생을 사후 조사하는 방안을 검토 중입니다.



다른 응시생과 큰 차이로 고득점을 받으면 AI와 스마트안경, 초소형 카메라 등을 이용한 부정행위와 관련성이 있는지 살펴보겠다는 취지입니다.



법무부는 최근 AI 악용 부정행위 사례가 문제가 되자 이런 논의에 착수한 것으로 알려졌습니다.



지난해 7월 법학적성시험에서도 스마트안경을 이용한 부정행위가 현장에서 적발됐는데, 시험을 주관하는 법학전문대학원협의회는 해당 응시자에 대해 점수 취소와 함께 4년 간 응시제한처분을 의결했습니다.



변시의 경우 현장이나 사후에라도 적발될 경우 시험 응시 자격이 박탈될 예정입니다.



법무부 관계자는 SBS 취재진과의 통화에서 "아직 확정된 건 없다"면서도 "다양한 방안을 검토하고 있는 건 사실" 이라고 말했습니다.



변시의 경우 부정행위자에 대해 5년 이내 기간을 정해 응시 자격을 정지할 수 있는데, 로스쿨을 학위를 취득한 달로부터 5년 내 5번만 치를 수 있어서 5년의 응시 정지는 자격 박탈과 같은 효력이 있습니다.



앞서 법무부는 변시 과정에서 휴대전화 사용 적발 사례 모두 5년 간 응시를 제한하는 조치를 내렸습니다.



(취재: 조기호, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)