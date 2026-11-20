▲ 20일 2호선 성수지선 양방향 운행 중지·1호선 일부 열차 지연

오늘(20일) 새벽부터 중단됐던 지하철 2호선 성수지선 양방향 열차 운행이 약 3시간 만인 오전 8시 47분부터 정상화됐습니다.서울교통공사는 현재 2호선 용답역 선로전환기 장애는 조치 완료되어 2호선 성수 지선 내·외선 양쪽 방면 열차 정상 운행 중이라고 안내 문자를 발송했습니다.오늘 오전 5시 37분부터 지하철 2호선 성수지선 양방향 운행이 중지되고 1호선 일부 열차 출고가 지연됐습니다.신호기 정지신호를 위반하고 정차한 열차로 인해 선로전환기가 훼손된 것으로 확인됐습니다.앞서 서울교통공사는 안전안내문자를 통해 2호선 용답역 선로전환기 장애로 2호선 성수지선 양쪽방면 열차 운행 중지 및 1호선 일부 열차 운행 지연 중이니 이용에 참고해달라고 안내했습니다.오늘 출근 시간대 열차 운행이 중지되며 해당 구간을 이용하는 시민들이 불편을 겪었습니다.공사 직원이 성수지선 열차 운행 중단을 알리며 버스 등 대체 교통편을 안내하자 시민들은 바삐 걸음을 옮겼습니다.대학생 이나연(25)씨는 학교에 빨리 가야 해서 다른 역에서 열차를 갈아타려고 한다고 말하며 도착한 열차에 서둘러 탑승했습니다.한편 서울교통공사노동조합은 오늘 오전 6시쯤 출근한 주간 근무 승무원부터 안전운행 투쟁을 시작했습니다.(사진=연합뉴스)