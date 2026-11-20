▲ 한라산에 대설주의보

이미지 확대하기

제주도 산지에 많은 눈이 내려 쌓이면서 한라산 탐방이 전면 통제됐고, 곳곳에서 강풍 피해도 발생했습니다.제주지방기상청에 따르면 현재 제주도 산지에는 대설주의보가 발효 중이며, 서귀포시 남부를 제외한 제주도 육상 전역에는 강풍주의보가, 해상에는 풍랑특보가 각각 내려졌습니다.오전 6시 기준 한라산 지점별 24시간 최심신적설(24시간 전부터 기준 시각까지 가장 많이 쌓인 눈의 양)은 삼각봉 14.5㎝, 영실 10.5㎝, 사제비 10㎝, 한라산 남벽 6.4㎝, 어리목 4.6㎝, 성판악 1.8㎝ 등을 기록했습니다.산간도로인 1100도로(어승생삼거리∼구탐라대사거리)는 적설과 결빙으로 새벽까지 대·소형 차량 모두 통행이 통제됐다가 현재는 정상화됐습니다.한라산 7개 탐방로는 모두 탐방이 전면 통제된 상태입니다.바람도 강하게 불고 있습니다.오전 6시 기준 지점별 일 최대 순간 풍속은 고산 초속 30ｍ, 마라도 초속 27.4ｍ, 우도 초속 25.6ｍ, 가파도 초속 23.1ｍ, 제주공항 초속 22.1ｍ 등을 기록했습니다.강풍으로 인한 시설물 피해 등의 신고도 잇따랐습니다.제주도 소방안전본부에 따르면 오늘 0시 46분쯤 제주시 이도이동에서는 공사장 펜스가 강풍에 떨어져 나갈 우려가 있어 안전 조치가 이뤄졌습니다.어제 오후에도 제주시 용담동과 애월읍에서 간판이 바람에 흔들리거나 기울어진다는 신고가 접수됐습니다.어제 오후 6시 14분쯤 서귀포시 중문동 1100도로에서는 도로 결빙으로 차량이 정체된다는 신고가 들어와 소방당국이 안전조치 후 유관기관에 통보하기도 했습니다.이를 포함해 지난 18일 오후부터 오늘 오전 6시까지 소방본부에 기상상황 관련 신고 8건이 접수됐습니다.기상청은 내일까지 제주에 비, 산지에는 비 또는 눈이 내리겠으며 특히 산지에는 오전까지 시간당 1∼3㎝의 강한 눈이 내리는 곳도 있겠다고 예보했습니다.예상 강수량은 5∼10㎜며, 산지의 예상 적설량은 3∼8㎝입니다.기상청은 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고, 눈이 쌓이고 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠으니 교통안전과 등산객 안전사고 등에 각별히 유의하라고 당부했습니다.또한 강풍에 따른 시설물 관리와 안전사고 등에 유의해야 하며, 해상에는 물결이 1.5∼4ｍ 높이로 매우 높게 일겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다고 강조했습니다.(사진=제주도 소방안전본부 제공, 연합뉴스)