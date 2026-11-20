▲ 지난 18일 서울 종로구 교보문고 광화문점 문구 코너에 진열된 흑색 연필.

이번 주말 주요 대학의 수시 논술 고사를 앞두고 인공지능 활용 부정행위를 막기 위한 수험생 지침 변경이 잇따르며 혼란이 벌어지고 있습니다.성균관대학교는 21일 치러지는 인문계열 논술시험을 불과 이틀 앞둔 19일에 대학 제공 필기구 외 사용금지 등이 포함된 새로운 지침을 응시자들에게 안내했습니다.이에 따라 응시자들은 대학이 제공하는 샤프와 흑색 볼펜 겸용의 필기구로만 답안을 작성할 수 있게 됐습니다.개인 지우개는 지참해 관리위원의 확인을 받은 후 사용할 수 있습니다.논술고사는 특성상 손으로 쓴 글씨 자체가 답안이 되고, 필체 가독성 등을 신경 쓰는 수험생들이 많아 갑작스러운 지침 변경은 더 큰 부담입니다.논술시험을 주력으로 준비해온 고3 수험생 A군은 개인 필기구 지참 금지에 큰 부담을 느끼고 있습니다.강박 장애에 준하는 증상을 갖고 있어 평소 사용하는 특정 만년필로만 글씨를 쓸 수 있기 때문입니다.A군의 어머니는 평소 쓰는 만년필이 아니면 아예 글씨를 못 쓴다고 보면 된다며 당혹감을 전했습니다.모서리에 대한 강박이 있는 A군은 오랜 기간 치료를 받고 스스로 노력한 끝에 특정 만년필로 글씨를 쓰는 데 익숙해졌습니다.실제로 지난 10월 연세대학교 논술시험에서는 평소 쓰던 만년필을 이용해 고사를 치르고 나왔습니다.A군은 장애 학생을 대상으로 한 대학수학능력시험 시험편의제공대상자에도 해당하지 않아 오랫동안 컴퓨터용 사인펜으로 마킹하는 연습을 해왔습니다.수능 전날인 18일 교육부가 개인 필기구로 흑색 연필만 허용한 지침도 갑작스럽기는 했지만, 이전부터 컴퓨터용 사인펜은 고사본부에서 지급해와 그나마 사정이 나았습니다.그런데 논술고사는 지침이 바뀌면서 응시조차 할 수 없는 상황이 된 것입니다.A군 어머니는 공정성을 위해서 이것까지 막을 수밖에 없는 상황은 이해하고, 다수를 통제할 수밖에 없는 현실도 알겠지만 저희 아이로서는 참 어려운 상황이라고 한숨을 내쉬었습니다.어제 전달된 성균관대 논술 새 지침에는 보안검색 실시와 개인물품 착용 금지 등의 내용도 함께 담겼습니다.다른 대학들도 인공지능 커닝 우려에 입시 전형 응시 지침을 급히 변경했습니다.서울대는 이달 말 시작되는 수시모집 면접과 구술고사에서 수험생들에게 면접용 가운을 지급합니다.경희대는 초소형 카메라 부착 등을 방지하기 위해 논술고사 응시생들에게 일회용 앞치마를 나눠주기로 결정했습니다.동국대는 수능 지침과 마찬가지로 응시자가 착용한 옷 단추에 스티커를 붙이도록 하고, 숙명여대는 수험생들의 귀마개 착용을 금지하고 귀가 보이도록 머리를 묶게 할 예정입니다.실제로 앞서 서울시립대와 연세대 논술고사에서는 인공지능 기능이 탑재된 스마트안경 활용 부정행위가 적발됐습니다.교육부 요청에 따라 오늘(20일) 오전 10시에는 각 대학 입학처장이 모두 참여하는 긴급 화상회의가 소집됩니다.올해 수능 이후 논술고사를 치르는 대학은 36곳입니다.오는 21일과 22일에는 건국대, 경희대, 고려대, 서강대, 성균관대 등 14개 대학에서 논술고사가 열립니다.(사진=연합뉴스)