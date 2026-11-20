▲ 김지호의 골 세리머니

이미지 확대하기

한국 대표팀이 17세 이하 월드컵 첫 경기에서 우간다를 완파했습니다.김현준 감독이 이끄는 17세 이하 축구 대표팀은 현지시간 19일 카타르 도하 어스파이어존에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하 월드컵 조별리그 B조 1차전에서 우간다를 3대 0으로 꺾었습니다.대표팀은 우간다를 상대로 4-2-3-1 포메이션을 가동했습니다.최전방에 남이안(울산 HD U-18), 2선엔 백건(신평고)과 이인우(수원 삼성 U-18), 김지호(대전하나시티즌 U-18)가 나섰습니다.중원엔 한승민(전북 현대 U-18)과 정하원(FC서울 U-18)이 배치됐고, 수비라인은 최재혁(강원FC U-18)과 최민준, 성민수(이상 포항 스틸러스 U-18), 강무성(울산 U-18)으로 구성됐습니다.골문은 장준영(포항 U-18)이 지켰습니다.대표팀은 경기 시작 8분 만에 이인우의 패스를 받은 김지호가 페널티 지역 오른쪽에서 날카로운 오른발 슛으로 선제골을 터뜨렸습니다.K리그1 대전하나시티즌과 올해 4월 준프로 계약을 맺고 최근 오스트리아 프로축구 명문 레드불 잘츠부르크로 이적이 발표된 김지호는 17세 이하 월드컵에서도 존재감을 뽐냈습니다.대표팀은 후반 5분 우간다의 자책골로 2대 0으로 달아났습니다.김지호의 측면 크로스에 이은 남이안의 슈팅이 우간다 수비수 무자드 음발리레를 스쳐 골문 안으로 들어갔습니다.후반 39분엔 안선현(포항 U-18)의 패스를 받은 김지우(부산 아이파크 U-18)가 세 번째 골을 넣으며 승부에 쐐기를 박았습니다.첫 경기 완승으로 B조 선두에 오른 대표팀은 22일 뉴칼레도니아 2차전을, 25일엔 에콰도르와 3차전을 치릅니다.2025년부터 5년 동안 매년 카타르에서 개최되는 FIFA 17세 이하 월드컵은 이번엔 모두 48개국이 참가해 4개 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치릅니다.이 가운데 조 1·2위 24개 팀과, 3위 팀 중 성적 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 진출해 우승 경쟁을 벌입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)