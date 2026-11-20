▲ 19일(현지시간) 앤트로픽 나스닥 상장

미국 현지 시간으로 19일 뉴욕 3대 주요 지수가 일제히 하락했습니다.인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 공모가를 웃돌며 화려하게 증시에 데뷔했지만, AI 관련 투자에 대한 의구심을 식히고 위축된 투자 심리를 되살리기에는 역부족이었습니다.뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 1,101.11포인트 내린 49,097.06에 거래를 마치며 50,000선 아래로 내려갔습니다.다우지수가 50,000선 밑에서 마감한 것은 지난 6월 이후 처음입니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 147.80포인트 내린 7,175.83에, 나스닥 종합지수는 550.69포인트(2.25%) 하락한 23,879.20에 각각 거래를 마쳤습니다.S&P500은 6거래일 연속 내리며 2024년 4월 이후 최장 하락 기록을 세웠습니다.지난달 기록한 사상 최고치에 비하면 8.2% 떨어졌습니다.하락세는 광범위하게 나타나 S&P500 구성 종목의 90% 이상이 약세를 보였습니다.앤트로픽 주가는 공모가 대비 17.07% 오른 97.17달러로 마감했습니다.나스닥 시장에서 111.50달러로 거래를 시작한 앤트로픽은 장중 115달러를 넘기도 했으나, 상승 폭을 일부 반납했습니다.시장에서는 대형 이벤트 소화 이후 '고점 매도' 및 차익 실현 성향이 강해졌다는 분석이 나왔습니다.밀러 타박의 매트 말레이는 "앤트로픽 IPO는 큰 성공이었지만 AI 수익성 우려, 막대한 지출, 높은 금리, 신용시장 스트레스, 지정학적 위험 등 시장의 더 큰 문제를 해결하는 데는 거의 도움이 되지 않는다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)