▲ 앤트로픽 나스닥 상장
인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 미국 나스닥 상장을 성공적으로 마치면서 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 비롯한 공동창업자 7명이 30조 원대 자산가가 됐습니다.
앤트로픽은 현지 시간 19일 나스닥 상장 첫날 공모가 83달러보다 17% 이상 오른 97.17달러에 정규장을 마쳤습니다.
이에 따라 각각 2억 3천만∼2억 4천만 주를 보유한 공동창업자 7명의 자산 평가액도 230억 달러, 우리 돈 약 30조 7천억 원 이상으로 급증했습니다.
경제전문매체 포브스는 이들 가운데 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)의 자산 가치를 235억 달러로 가장 높게 평가했습니다.
아모데이 CEO는 231억 달러로, 공동창업자 7명 가운데 순자산 규모가 가장 낮았습니다.
7명의 자산을 모두 합하면 1천632억 달러, 우리 돈 218조 원에 이릅니다.
이들 공동창업자의 순자산은 라이벌 기업인 오픈AI의 그레그 브록먼 사장이 보유한 255억 달러보다 약 20억 달러가량 적은 수준입니다.
앤트로픽 공동창업자들은 앞서 개인 지분의 80%를 자선사업에 기부하기로 약정했습니다.
이들이 기부를 위해 지분을 매각하더라도 앤트로픽에 대한 지배력은 계속 유지할 수 있습니다.
앤트로픽이 공동창업자들이 별도로 설립한 유한책임회사 '파운더 LLC'에 의결권 50.1%를 지닌 F형 주식 1주를 부여했기 때문입니다.
이번 상장으로 공동창업자뿐 아니라 일반 임직원들도 백만장자나 억만장자 반열에 올랐습니다.
설립된 지 5년에 불과한 앤트로픽은 직원 5천300여 명에게 주당 2.91달러의 스톡옵션 17억 7천만 주와 양도제한조건부주식(RSU) 10억 주 이상을 지급했다고 공시했습니다.
앤트로픽은 핵심 AI 연구원과 엔지니어는 물론, 행정보조원 등 일반 직군 직원에게도 폭넓게 주식 보상을 제공했습니다.
이를 상장 첫날 종가인 주당 97.17달러로 환산하면 임직원들이 보유한 주식의 총가치는 약 2천700억 달러에 달합니다.
직원 1인당 평균 5천100만 달러, 우리 돈 약 680억 원의 자산을 보유하게 되는 셈입니다.
미국 경제방송 CNBC는 이번 상장을 두고 "금액 기준으로 역사상 가장 큰 규모의 IPO일 뿐 아니라 역사상 가장 빠르게 부가 창출된 사건 중 하나"라고 평가했습니다.
다만 앤트로픽 직원들의 자산 규모는 회사에 합류한 시기에 따라 차이가 날 것으로 보입니다.
나중에 입사한 직원들보다 초창기에 합류해 주식을 더 많이 받은 초기 구성원들의 결실이 훨씬 크기 때문입니다.
초기 직원 가운데 최소 400명은 이번 상장으로 1억 달러 이상의 주식 자산을 보유하게 됩니다.
이들 중 일부는 10억 달러, 우리 돈 1조 3천억 원 이상의 자산을 보유한 억만장자 반열에 오르게 됩니다.
핀테크 기업 힐의 앤드루 벤슨 최고경영자(CEO)는 로이터통신에 "상장 직전 합류한 고위 임원보다 초기에 하위직으로 들어온 직원이 더 큰 결실을 볼 수 있다"고 전했습니다.
창업자를 제외한 앤트로픽 임직원들은 상장 첫날 보유 주식의 최대 10%를 매도할 수 있습니다.
또, 2026 회계연도 실적 발표 이후에는 추가로 최대 35%까지 처분할 수 있습니다.
다만 그 이후에는 주식 매각 계획을 사전에 서류로 보고하고, 해당 계획에 따라 거래해야 할 전망입니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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