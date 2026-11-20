▲ 앤트로픽 나스닥 상장

인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 미국 나스닥 상장을 성공적으로 마치면서 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 비롯한 공동창업자 7명이 30조 원대 자산가가 됐습니다.앤트로픽은 현지 시간 19일 나스닥 상장 첫날 공모가 83달러보다 17% 이상 오른 97.17달러에 정규장을 마쳤습니다.이에 따라 각각 2억 3천만∼2억 4천만 주를 보유한 공동창업자 7명의 자산 평가액도 230억 달러, 우리 돈 약 30조 7천억 원 이상으로 급증했습니다.경제전문매체 포브스는 이들 가운데 톰 브라운 최고연산책임자(CCO)의 자산 가치를 235억 달러로 가장 높게 평가했습니다.아모데이 CEO는 231억 달러로, 공동창업자 7명 가운데 순자산 규모가 가장 낮았습니다.7명의 자산을 모두 합하면 1천632억 달러, 우리 돈 218조 원에 이릅니다.이들 공동창업자의 순자산은 라이벌 기업인 오픈AI의 그레그 브록먼 사장이 보유한 255억 달러보다 약 20억 달러가량 적은 수준입니다.앤트로픽 공동창업자들은 앞서 개인 지분의 80%를 자선사업에 기부하기로 약정했습니다.이들이 기부를 위해 지분을 매각하더라도 앤트로픽에 대한 지배력은 계속 유지할 수 있습니다.앤트로픽이 공동창업자들이 별도로 설립한 유한책임회사 '파운더 LLC'에 의결권 50.1%를 지닌 F형 주식 1주를 부여했기 때문입니다.이번 상장으로 공동창업자뿐 아니라 일반 임직원들도 백만장자나 억만장자 반열에 올랐습니다.설립된 지 5년에 불과한 앤트로픽은 직원 5천300여 명에게 주당 2.91달러의 스톡옵션 17억 7천만 주와 양도제한조건부주식(RSU) 10억 주 이상을 지급했다고 공시했습니다.앤트로픽은 핵심 AI 연구원과 엔지니어는 물론, 행정보조원 등 일반 직군 직원에게도 폭넓게 주식 보상을 제공했습니다.이를 상장 첫날 종가인 주당 97.17달러로 환산하면 임직원들이 보유한 주식의 총가치는 약 2천700억 달러에 달합니다.직원 1인당 평균 5천100만 달러, 우리 돈 약 680억 원의 자산을 보유하게 되는 셈입니다.미국 경제방송 CNBC는 이번 상장을 두고 "금액 기준으로 역사상 가장 큰 규모의 IPO일 뿐 아니라 역사상 가장 빠르게 부가 창출된 사건 중 하나"라고 평가했습니다.다만 앤트로픽 직원들의 자산 규모는 회사에 합류한 시기에 따라 차이가 날 것으로 보입니다.나중에 입사한 직원들보다 초창기에 합류해 주식을 더 많이 받은 초기 구성원들의 결실이 훨씬 크기 때문입니다.초기 직원 가운데 최소 400명은 이번 상장으로 1억 달러 이상의 주식 자산을 보유하게 됩니다.이들 중 일부는 10억 달러, 우리 돈 1조 3천억 원 이상의 자산을 보유한 억만장자 반열에 오르게 됩니다.핀테크 기업 힐의 앤드루 벤슨 최고경영자(CEO)는 로이터통신에 "상장 직전 합류한 고위 임원보다 초기에 하위직으로 들어온 직원이 더 큰 결실을 볼 수 있다"고 전했습니다.창업자를 제외한 앤트로픽 임직원들은 상장 첫날 보유 주식의 최대 10%를 매도할 수 있습니다.또, 2026 회계연도 실적 발표 이후에는 추가로 최대 35%까지 처분할 수 있습니다.다만 그 이후에는 주식 매각 계획을 사전에 서류로 보고하고, 해당 계획에 따라 거래해야 할 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)