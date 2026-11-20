▲ 50대 남성이 아들 성범죄 피해자인 여성을 살해한 주택가 현장

서울 성북구에서 10대 여성 청소년을 살해한 혐의를 받는 50대 남성 A 씨가 공소청에 보복 살인 혐의로 구속 송치됐습니다.서울 성북경찰서는 오늘 오전 A 씨를 서울북부지방공소청에 넘겼다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 10일 서울 성북구의 한 공유 숙박업소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 10대 여성 청소년을 살해한 혐의를 받습니다.경찰은 당초 살인 혐의로 수사해왔는데, A 씨가 아들과 전 연인의 형사 사건과 관련해 보복할 목적으로 범행을 저지른 것으로 판단해 보복 살인 혐의를 적용해 송치했습니다.경찰은 A 씨가 범행도구를 미리 준비한 점 등으로 사전에 범행을 계획한 것으로 판단했으며, A 씨 휴대전화 포렌식 자료와 주변인 진술을 종합해 특정범죄가중처벌법상 보복 살인 혐의로 변경 적용했다고 설명했습니다.A 씨는 그간 경찰 조사를 거부해오다 지난 18일 진행된 4차 조사에서 피해자에게 아들이 저지른 성범죄 사건에 대한 처벌불원서를 요청하는 과정에서 화가 나 우발적으로 범행했다는 취지로 주장했습니다.경찰은 A 씨의 전 연인도 범행 교사 혐의로 입건했다고 밝혔습니다.경찰은 압수한 A 씨 전 연인의 휴대전화 포렌식 자료 등을 분석해 범행 가담 여부를 계속 수사할 방침입니다.(사진=연합뉴스)