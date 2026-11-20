▲ 전북에 많은 눈이 내린 20일 정읍시 정우면의 한 도로에 나무가 쓰러져 소방 당국이 조치하고 있다.

어젯밤부터 오늘(20일) 새벽 사이 전북에 최대 14.8㎝의 눈이 내리면서 도내 곳곳에서 차가 고립되고 나무가 쓰러지는 등 피해가 발생했습니다.전북특별자치도소방본부는 어젯밤부터 내린 눈으로 총 35건의 안전 조치를 진행했다고 밝혔습니다.유형별로는 나무 쓰러짐 27건, 전선·통신선 낙하 6건, 눈길 고립 2건 등입니다.0시 30분쯤 정읍시 정우면의 한 도로에 나무가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐으며 소방 당국은 나무를 제거하는 등 안전조치를 했습니다.어젯밤 11시 48분쯤에는 암살군 신덕면에서 운행 중이던 차량이 눈길에 고립됐습니다.소방 당국은 구급차로 탑승자 1명을 인근 거주지로 이송했으며, 해당 출동 과정에서 또 다른 차량에 탑승한 채 고립된 4명을 추가로 발견해 거주지까지 옮겼습니다.전주기상지청에 따르면 오늘 오전 6시까지 도내 적설 현황은 임실 신덕 14.8㎝, 무주 설천 13.7㎝, 순창 복흥 12.4㎝, 김제 진봉 10.5㎝, 정읍 9.2㎝, 군산 산단 8.4㎝, 부안 7㎝, 익산 함라 5.2㎝, 전주 1.1㎝ 등입니다.현재 김제, 익산, 정읍, 부안, 군산에는 대설주의보가 발효된 상태입니다.기상지청 관계자는 "비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아질 수 있겠다"며 "도로에 살얼음이 어는 곳도 있어 교통안전에 유의해야 한다"고 당부했습니다.(사진=전북소방본부 제공, 연합뉴스)