▲ 서울교통공사

서울교통공사가 6·3 지방선거 과정에서 직원들에게 특정 후보에 대한 정치후원금 기부를 강요하는 등 선거운동에 관여한 의혹이 제기된 간부 2명을 경찰에 고발했습니다.공사는 지난 19일 A 본부장과 B 팀장을 공직선거법 및 정치자금법 위반 혐의로 경찰청 국가수사본부에 고발했다고 밝혔습니다.공사는 자체 감사 과정에서 두 사람이 6·3 지방선거 당시 노동조합원과 직원들에게 정치후원금 기부를 요구하고 선거운동에 관여한 정황이 포착됐다고 설명했습니다.이들은 직위를 앞세워 후원금 모금을 사실상 할당하거나 기부를 압박했다는 의혹도 받고 있습니다.정치자금법은 업무상 관계 등을 이용해 정치자금 기부를 알선하거나 타인의 의사에 반해 기부를 강요하는 행위를 금지하고 있습니다.앞서 정치권에서도 같은 의혹이 제기된 바 있습니다.국민의힘 우재준 의원은 선거운동이 한창이던 지난 5월 서울교통공사 익명 게시판에 올라온 글을 근거로 노조 간부들이 직원들에게 정원오 당시 더불어민주당 서울시장 후보에 대한 정치후원금을 강요한 의혹이 있다고 주장했습니다.지난 6월 서울시의회 교통위원회에서도 국민의힘 윤영희 시의원이 해당 게시판에 올라온 글을 인용하며 후원금 기부 강요 의혹을 제기했습니다.(사진=서울교통공사 제공, 연합뉴스)