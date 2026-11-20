▲ 지난 17일(현지시간) 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 한국과 카타르의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 드리블을 하며 패스할 곳을 찾고 있다.

이강인(아틀레티코 마드리드)이 사상 처음으로 2년 연속 아시아축구연맹(AFC) 올해의 국제선수상을 받았습니다.이강인은 어제(19일) 태국 방콕에서 열린 'AFC 어워즈 2026'에서 함께 후보에 오른 황인범(포르투)과 일본의 우에다 아야세(릴)를 제치고 올해의 국제선수상 남자 수상자로 발표됐습니다.'올해의 국제 선수상'은 아시아가 아닌 해외 프로팀에서 활약하는 AFC 회원국 선수 중 1년 동안 가장 뛰어났던 선수에게 주는 상입니다.지난해에도 같은 상을 받았던 이강인은 사상 처음으로 2년 연속 수상 기록을 세웠습니다.한국 선수 중엔 손흥민(LAFC)이 4차례(2015·2017·2019·2023년), 김민재(바이에른 뮌헨)가 한 차례(2022년) 수상한 적이 있습니다.이강인은 올해 2025-2026시즌 프랑스 파리 생제르맹(PSG)에서 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2연패와 프랑스 리그1 3연패에 기여했습니다.여름부턴 스페인 프리메라리가(라리가)의 아틀레티코 마드리드로 이적해 활약을 이어가고 있습니다.카타르에서 열린 11월 A매치 2연전을 치르고 소속팀에 복귀한 이강인은 시상식에 참석하지는 않았습니다.이번 시상식에선 여자 국가대표팀의 베테랑 수비수 김혜리(수원FC 위민)가 올해의 여자 선수상 후보로 이름을 올렸으나 수상으로 이어지진 않았습니다.대신 북한의 김경영(내고향여자축구단)이 수상자로 선정됐습니다.20세 이하(U-20) 여자 월드컵 8강을 이끈 박윤정 감독은 올해의 감독 여자 부문 후보에 포함됐지만, 마찬가지로 수상하진 못했습니다.AFC 올해의 선수로는 이란 대표팀의 골키퍼 알리레자 베이란반드(트락토르)가 뽑혔습니다.골키퍼가 AFC 올해의 선수로 선정된 것은 이번이 처음입니다.(사진=연합뉴스)