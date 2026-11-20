▲ 농산물

지난달 사과와 돼지고기 등 농림수산품 가격이 내리면서 생산자물가가 석 달 만에 하락했습니다.한국은행은 오늘(20일) 10월 생산자물가지수가 129.66으로, 전달보다 0.1% 떨어졌다고 밝혔습니다.생산자물가는 7월 11개월 만에 하락했다가 8월과 9월 0.1%씩 올랐지만, 10월 들어 다시 내렸습니다.다만 1년 전과 비교하면 화학제품과 석유제품 등이 올라 7.2% 상승했습니다.품목별로 보면 농림수산품이 8.3% 떨어지며 하락을 이끌었습니다.기상 여건이 좋아 사과가 29.2% 내리는 등 농산물이 11.8% 하락했고, 추석 이후 수요가 줄면서 돼지고기가 12.8% 떨어져 축산물도 7.3% 내렸습니다.반면 공산품은 화학제품과 석탄·석유제품 가격이 오르며 0.3% 상승했고, 전력·가스·수도 및 폐기물도 산업용 도시가스가 오르며 0.2% 올랐습니다.서비스는 음식점·숙박과 운송 서비스가 올랐지만 금융·보험서비스가 3.9% 하락하면서 보합을 나타냈습니다.한국은행은 농림수산품 가격 변동이 없었다면 생산자물가는 0.2% 올랐을 것이라며, 원자재 가격 상승분이 시차를 두고 반영되면서 공산품을 중심으로 올랐다고 설명했습니다.생산자물가와 수입물가를 합쳐 상품과 서비스 가격 변동을 측정한 국내 공급물가지수는 원재료 가격이 7.3% 뛰면서 전달보다 0.7% 상승했습니다.한국은행은 이달 들어 국제유가가 지난달 평균보다 15% 떨어졌지만, 산업용 도시가스 도매요금과 항공 유류할증료 인상이 상승 요인으로 작용할 것으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)