▲ 서울 성북경찰서

서울 성북구에서 15세 소녀를 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속 상태로 공소청에 넘겨졌습니다.서울성북경찰서는 오늘(20일) 오전 진모 씨를 서울북부지방공소청으로 이송했습니다.진 씨는 피해자에게 할 말이 없냐는 등의 취재진 질문에 아무 답도 하지 않았습니다.진 씨는 이달 10일 서울 성북구 정릉동 공유 숙박 숙소에서 아들의 성범죄 사건 피해자인 A 양을 살해한 혐의를 받습니다.그는 11일 새벽 해당 숙소에서 만취 상태로 체포됐으며, 경찰은 지난 15일 진 씨에 대한 구속영장을 발부받아 수사를 이어왔습니다.앞서 지난 1월 A 양 부모는 진 씨의 아들이 자기 딸과 성관계를 가졌다고 고소했고, 경찰은 올해 3월 그를 미성년자의제강간 혐의로 불구속 송치했습니다.진 씨 아들은 의제강간 사건과는 별개로 절도 혐의 등으로 구속돼 서울 남부구치소에 수감돼 있습니다.진 씨는 경찰 조사에서 A 양에게 아들이 저지른 성범죄 사건에 대해 처벌 불원서를 요청하는 과정에서 화가 나서 우발적으로 범행을 저질렀다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)