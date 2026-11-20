▲ 삼성전자/SK하이닉스

KB증권은 오늘(20일) 공급 부족과 제품 구성 차별화 등으로 삼성전자와 SK하이닉스의 내년 D램 평균판매가격이 40%, 낸드는 30% 오를 것으로 전망했습니다.KB증권은 보고서에서 내년 글로벌 D램 수요가 서버 D램을 중심으로 올해보다 25% 늘어 공급 증가율 18%를 크게 웃돌 것이라며, 주요 고객사의 D램 공급 충족률은 70% 수준에 머물 것이라고 내다봤습니다.그러면서 수급 불균형이 올해보다 더 심해질 것이라며, 계약가격 기준 두 회사의 내년 D램 평균판매가격이 올해보다 40% 오를 것으로 추산했습니다.낸드는 내년 수요가 19% 늘어 공급과 대체로 균형을 이루겠지만, PC와 스마트폰 수요 둔화를 기업용 SSD 공급 부족이 상쇄할 것으로 봤습니다.특히 삼성전자와 SK하이닉스는 기업용 SSD 매출 비중이 65%를 넘는 반면, 샌디스크와 키옥시아는 30~40%에 그쳐 업체 간 가격 차이가 뚜렷해질 것이라고 분석했습니다.KB증권은 최근 반도체 주가 급락이 엔비디아의 리더십 변화와 미국 민주당의 AI 규제 기조 등 대외 변수에 메모리 현물가격 하락이 겹친 결과라고 진단했습니다.다만 두 회사 실적을 좌우하는 건 현물가격이 아닌 계약가격이라며, 대외 변수에 대한 우려가 이미 주가에 상당 부분 반영된 만큼 시장의 비관은 정점에 가까워진 것으로 보인다고 덧붙였습니다.