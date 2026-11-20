▲ 김아림

한국 선수들이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1천100만 달러) 첫날 상위권을 점령했습니다.김아림은 한국시간 20일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 9개에 보기 2개를 적어내 7언더파 65타를 쳤습니다.2020년 메이저 대회 US여자오픈 우승에 힘입어 2021년에 LPGA 투어에 데뷔한 김아림은 태국의 지노 티띠꾼, 호주의 캐리스 데이비드슨과 공동 선두에 올랐습니다.LPGA 통산 3승을 기록한 김아림의 최근 우승은 지난해 1월 힐튼 그랜드 배케이션스 토너먼트 오브 챔피언스입니다.김아림은 전반 9개 홀에서 버디 3개를 잡았지만, 보기도 2개를 적어내는 기복을 보였습니다.하지만 후반 들어서는 보기 없이 버디 6개를 뽑아내는 뒷심을 발휘했습니다.김아림은 1라운드를 마친 뒤 공식 인터뷰에서 "이곳에서 6번이나 경기를 해서 편안함을 느낀다"며 "퍼트가 잘 들어갔고 샷도 좋았기에 좋은 흐름을 탈 수 있었다"고 말했습니다.공동 선두에 한 타 뒤진 공동 4위에는 6언더파 66타를 기록한 유해란과 최혜진, 이소미가 이름을 올렸습니다.유해란과 최혜진은 보기 없이 버디 6개를 골라내는 쾌조의 샷 감각을 유지했습니다.유해란은 "신인 시절에 플로리다 코스에서 성적이 좋지 않았다"며 "그래도 요즘은 예전보다 나아져서 오늘을 계기로 플로리다 코스의 팬이 돼가는 것 같다"고 말했습니다.세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄여 4언더파 68타 공동 20위로 첫날을 마쳤습니다.코르다가 이번 대회에서 우승하면 LPGA 명예의 전당 입회에 필요한 포인트를 획득합니다.윤이나는 보기 2개를 적어냈지만, 이글 1개와 버디 4개를 잡아 4언더파 68타 공동 20위에 올라 공동 선두 그룹을 3타 차로 추격했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)