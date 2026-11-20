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대한민국 최초의 연쇄 살인마, 그는 진짜 17명 모두를 살해했을까.19일 방송된 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')에서는 '김대두-대한민국 최초의 연쇄살인마'라는 부제로 대한민국 최초의 연쇄살인마 김대두를 조명했다.1975년 10월, 55일간 무려 17명을 살해한 대한민국 최초의 연쇄살인마가 검거됐다.70대부터 3개월 된 갓난아기 무참히 살해한 그는 바로 김대두. 한번 잘 살아보려고 범행을 했다는 그는 "나쁜 짓을 하더라도 돈을 벌어 끗발 나게 살고 싶었다"라고 범행 동기를 밝혔다. 하지만 그가 범행으로 빼앗은 돈은 단돈 2만 5천 원, 현재의 가치로 따져도 25만 원 상당의 돈이었다.또한 갓난아기까지 범행의 대상으로 삼은 그는 "어린애는 울어서 죽였다. 몇 명 더 죽여봤자 마찬가지니까 죽였다"라고 말해 분노를 자아냈다.당당한 김대두는 심지어 현장검증에서 실소까지 터뜨리며 죄책감이라고는 찾아보기 힘든 살인귀의 모습을 했다.그런데 재판을 앞두고 그는 갑자기 입을 닫아 버렸다. 변명도 억울하다는 호소도 없이 모든 혐의를 인정하며 이전과는 다른 태도를 한 김대두. 그는 1976년 12월 28일, 형장의 이슬로 사라졌다.그런데 그가 사망하고 30년이 흐른 2003년, 그의 사건에 의문을 품은 영화감독 김봉한이 김대두가 생전에 편지를 나누었던 김혜원 권사를 찾아갔다.사형수의 대모라고 불린 김혜원 권사에게 뒤늦게 자신의 범행을 후회하는 듯한 편지를 보내며 "피해자들에게 죄송하다, 그 이야기를 전하고 싶다"라고 했던 김대두.그리고 김대두는 사형 집행 후 장기를 기증하고 싶다는 이야기까지 전해 과연 그가 희대의 살인마로 불리던 인물이 맞나 의아하게 만들었다.또한 김봉한 감독은 한 사람이 쓴 것이라 믿을 수 없는 필체의 편지들을 보며 김대두에 대해 더욱 의문을 품었다. 실제로 육안으로 보았을 때 너무나 달라 보이는 편지의 필체들. 이에 제작진은 필적 감정을 의뢰했고 그 결과 동일인으로 판정됐다. 필체가 달라 보이는 이유는 필기구 때문이라는 것.그럼에도 김대두 사건에 대해서는 많은 의문이 남았다. 금전이 범행의 목적이라 밝힌 김대두, 하지만 범행 타깃은 취약한 사람들뿐이었다.그리고 당시 전국을 누비며 살인을 저질렀던 기에 김대두의 기동력은 너무나 떨어졌다. 또한 최종 선고 후 같은 사람이 맞나 싶을 정도로 후회하는 듯한 모습을 보인 김대두.이에 김봉한 감독은 "김대두는 정말 17명을 다 죽인 게 맞을까, 가장 큰 궁금증은 왜? 정말 네가 다 죽였어?라고 묻고 싶었다"라며 의문을 가졌다.제작진은 프로파일러와 함께 김대두에 대해 프로파일링을 했다. 그리고 그의 진짜 범행 목적은 금전이 아닌 사회에 대한 분노라는 것을 밝혀냈다.또한 그의 범행은 지극히 충동적이고 즉흥적이었기에 범행 대상도 충동적으로 정했음이 밝혀졌다. 특히 그는 굉장히 겁 많은 사람이었기에 외딴곳에서 취약한 사람만 범행 대상으로 삼았던 것.그리고 그 두렵고 용기 없고 비겁한 성격 때문에 사형 선고 이후 모든 것을 포기하며 자신의 범행을 후회하는 듯한 모습이 되었던 것.프로파일러는 "현재의 시점으로 김대두는 연쇄 살인범으로 기소 불가하다"라며 "그의 범행 전과와 자백만으로도 기소는 불가하다. 그렇기에 동일범의 소행이 맞을까 의문도 갖게 된다"라고 말했다. 실제로 김대두의 판결문에도 직접 증거는 없었다.1975년 10월 8일 김대두의 자백으로 10월 9일 대한민국 최초의 연쇄 살인범 검거 소식이 보도되고 10월 10일 김대두의 현장검증이 진행됐다.이는 마치 "대한민국 최초의 연쇄 살인범"이라는 최초 타이틀 때문에 속도를 낸 것처럼 보였다. 이에 수사 내용은 자연스럽게 부실할 수밖에 없었던 것.이에 전문가는 "현재라면 쉽게 나올 수 있는 직접 증거들이 많았다. 그럼에도 당시에 조금 천천히 갔다면, 수사를 조금 더 꼼꼼하게 했더라면 하는 아쉬움이 있다"라고 했다.그리고 "만약이라도 단 한 명이라도 그가 살해하지 않은 피해자가 있다면 그 희생자들과 가족들은 얼마나 억울한가. 그렇기에 정확한 진실을 규명해야만 한다"라며 "범죄자가 무덤 속에 있더라도 진실을 밝혀야 한다. 그게 범죄 수사가, 경찰이 존재하는 이유이다. 어느 누구도 억울하지 않도록 해야만 한다"라고 말해 눈길을 끌었다.김대두 사건에 의문을 품었던 김봉한 감독, 그가 그의 사건을 모티브로 영화 "보통사람"을 만든 이유는 "어떤 사건에 대해 표면적으로만 보지 말고 한 번 더 깊이 들여다보며 고민이 필요하다"라는 메시지를 전달하고 싶어서였다.이에 시간이 지나도 진실을 찾기 위해서는 가능한 모든 의심을 해보아야 한다는 사실을 잊지 말아야 할 것이다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)