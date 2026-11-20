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장항준이 배우 설경구와 자신의 에피소드를 공개했다.19일 방송된 SBS '거장항준'에서는 장항준이 차기작 시나리오를 공개했다.이날 장항준은 "나를 성장시킨 두 사람이 있다. 한 사람은 김은희 작가이고 또 한 사람이 있는데 이 시나리오는 이 사람한테 받았던 설움 분노를 담은 것이다. 이런 것들 때문에 오늘날 장항준이 있을 수 있었다"라고 말해 눈길을 끌었다.그리고 제작자 송은이는 곧 포스터를 공개했다. "나 다시 항준에게 돌아갈래"라는 대사가 쓰인 "가능한 경구"가 바로 그의 차기작.이에 장항준은 "설경구와 나의 에피소드인데 설경구의 후회를 담은 이야기다"라고 말문을 열었다. 이어 그는 "차기작이 연달아 엎어지던 시절, 스위스 월드컵에 대한 시나리오를 준비하고 있었다. 그런데 어느 날 설경구한테도 연락이 왔다. 항준아 그거 재밌겠더라 스위스 월드컵 그거, 그거 내가 하고 싶어 했다"라고 당시를 떠올렸다.장항준은 "경구형이 잘 나가던 시절이었다. 그래서 그의 말을 듣고 이제 됐다고 생각은 했지만 진심은 숨기고 시나리오를 보여주기로 했다. 그리고 대본 전달 후 연락이 왔다. 내가 "봤어? 어땠어?" 하는데 경구 형이 "재미없어, 안 할래. 항준아 화났지? 나중에 형이 술 살게 하더라"라고 한 순간과 천당과 지옥을 오갔던 당시를 생생하게 떠올렸다.그리고 후에 술을 마시고 잤는데 다음 날 설경구가 욕설이 담긴 문자를 보냈더라며 "그걸 보고 이게 인간인가 싶었다. 그런데 우리 조감독이 내가 전날에 계속 연락을 해서 심한 말을 했었다고 하더라. 난 기억도 못하고 잤는데 다음 날 아침에 내 음성 메시지를 들은 경구 형이 심한 말을 하면서 연락이 왔던 것이다"라며 설경구와의 에피소드를 공개해 눈길을 끌었다.이에 배우들은 설경구에게 허락을 받은 것인지 물었다. 그러자 장항준은 "추후재가라고 하지"라며 허락은 이후에 받으면 된다고 말해 웃음을 자아냈다.그리고 장항준은 설경구에게 전화를 걸어 시나리오에 관해 이야기를 했다. 이에 설경구는 "내가? 미쳤어?"라며 황당해했다. 또한 당시 장항준의 시나리오가 기억나냐는 질문에 "항준이가 말은 재밌게 하는데 책을 열어보면 다른 느낌이다. 이걸 어떻게 하겠다는 거야 싶었다"라며 "책이 인상 깊지 않아서 기억나는 게 별로 없다"라고 말해 폭소를 자아냈다.그리고 당시 장항준이 자신의 거절로 "나를 매장시킨다고 하더라"라고 진실을 폭로했고, 이에 장항준은 급히 통화를 마무리해 눈길을 끌었다.한편 이날 두 배우는 거장의 시나리오를 실감 나게 리딩했다. 그리고 어떤 역할이든 좋다며 "작은 역할은 있어도 작은 배우는 없다. 어떤 작은 역할이어도 가치가 작거나 배역이 작거나 이런 건 없다"라고 말해 거장을 감동받게 했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)