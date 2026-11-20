▲ 유현조

유현조가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 진출의 관문인 퀄리파잉 시리즈 최종전 첫날 상위권에 이름을 올렸습니다.유현조는 한국시간 20일 미국 앨라배마주 모빌의 매그놀리아 글로브 로버트 트렌트 존스 골프 트레일 크로싱스 코스(파72)에서 열린 최종전 1라운드에서 버디 7개와 더블보기 1개, 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 쳤습니다.유현조는 7언더파 65타로 공동 선두에 오른 스위스의 키아라 탐불리니와 미국의 줄리아 그레그에 3타 뒤진 공동 8위로 첫날을 마쳤습니다.이번 시즌 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 3승을 올린 유현조는 기세를 몰아 LPGA 투어에 도전합니다.닷새 동안 열리는 퀄리파잉 시리즈 최종전에서 공동 순위를 포함해 상위 25위 안에 들면 내년 LPGA 투어 출전권을 확보합니다.유현조는 12번 홀까지 버디 6개를 몰아치며 상승세를 탔지만, 14번 홀(파3)에서 보기를 한 뒤 15번 홀(파4)에서는 더블보기를 해 흔들렸습니다.하지만 17번 홀(파3)에서 버디로 만회하며 다음 라운드를 기약했습니다.2019년 LPGA 투어에 데뷔했지만 출전권을 잃은 1996년생 이정은은 폴스 코스(파71)에서 3언더파 68타를 쳐 공동 13위에 올랐습니다.김민선은 크로싱스 코스에서 2언더파 70타를 쳐 공동 22위, 이다연은 폴스 코스에서 이븐파 71타를 쳐 공동 53위로 첫날을 마쳤습니다.1988년생 이정은은 크로싱스 코스에서 이븐파 72타를 쳐 공동 53위입니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)