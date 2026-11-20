▲ 노승열

노승열이 미국프로골프(PGA) 투어 가을 시리즈 최종전인 RSM 클래식(총상금 740만 달러) 첫날을 중위권에서 시작했습니다.노승열은 한국시간 20일 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프 클럽 시사이드 코스(파70)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 4개와 보기 1개로 3언더파 67타를 쳤습니다.8언더파 64타를 쳐 단독 선두로 치고 나간 스웨덴의 예스퍼 스벤손에 5타 뒤진 노승열은 공동 35위에 자리했습니다.페덱스컵 랭킹 184위인 노승열은 이번 대회가 끝난 뒤 페덱스컵 랭킹 100위 안에 들어야 내년 PGA 투어 출전권을 받을 수 있습니다.10번 홀에서 시작한 노승열은 전반에 1타를 줄이는 데 그쳤지만, 후반 들어 4번 홀(파4)과 9번 홀(파4)에서 버디를 추가했습니다.LIV 골프에서 뛰다가 올해 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카(미국)도 버디 4개와 보기 1개를 적어내 노승열과 함께 공동 35위에 올랐습니다.이번 대회는 시사이드 코스와 플랜테이션 코스로 나눠 1,2라운드를 치릅니다.2라운드가 끝난 뒤 컷을 통과한 선수들은 시사이드 코스에서 경기합니다.1라운드에서는 선두 스벤손을 비롯해 플랜테이션 코스에서 경기한 선수들의 성적이 대체로 좋았습니다.7언더파 65타를 친 공동 2위 미국의 맥스 그레이서먼과 남아프리카공화국의 개릭 히고 등 공동 10위 안에 든 대다수의 선수들은 플랜테이션 코스에서 1라운드를 치렀습니다.(사진=게티이미지)