▲ 옥스퍼드대

문화체육관광부가 현지 시간 19일 영국 옥스퍼드대학교 한국학센터 개소를 계기로 옥스퍼드대와 한국학 및 한국문화 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결합니다.옥스퍼드대는 '케이-컬처'와 한국에 대한 관심이 높아짐에 따라 기존 일본·중국 중심의 아시아 지역 연구 체계에서, 한국학센터를 별도로 신설하기로 지난 3월 결정한 바 있습니다.문체부와 옥스퍼드대는 이번 업무협약에 따라 옥스퍼드대 한국학센터를 주요 거점으로 한국학과 한국문화, 문화창조산업에 대한 다양한 분야의 연구를 활성화합니다.또, 세계 각국의 연구자와 전문가들이 '케이-컬처'의 현황과 미래를 함께 논의할 수 있도록 국제 포럼과 세미나, 연수회, 한국 문화 관련 행사와 연계한 강연, 전문가 대담 등 다양한 프로그램을 추진합니다.예술인, 문화·창조산업 관계자, 정책 담당자 등의 교류를 확대하고, 차세대 연구자의 연구 활동과 역량 강화를 지원합니다.문체부는 이번 협약이 '케이-컬처'의 세계적 인기를 학문적 성과로 축적하고, 이를 바탕으로 '케이-컬처'의 지속 가능한 발전 방향을 모색하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다.그동안 '케이-컬처'의 해외 진출과 확산이라는 가시적 성과에 중점을 두었다면, 앞으로는 세계 각국의 연구자들과 함께 '케이-컬처'의 성장 배경과 국제적 경쟁력, 미래 과제 등을 다각적으로 조망하고 연구해 한국문화에 대한 이해를 심화하고 국제적 담론을 확장해 나갈 방침입니다.(사진=게티이미지)