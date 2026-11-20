길거리에서 이런 생각 해보셨나요?



다소 묘한 향을 내는 나무. 그렇습니다, 은행나무죠.



가을을 노랗게 물들이는 서울의 은행나무가 외신에도 소개됐다는 소식입니다.



미국 CNN은 최근 서울의 가을은 노란 은행잎과 붉은 단풍이 고층 빌딩과 어우러져 화려한 장관을 이룬다고 보도했습니다.



서울 가로수의 약 3분의 1을 차지하는 약 10만 그루가 은행나무고 공해와 병충해의 강해 1971년 서울시 상징 나무로 지정됐다고 소개했습니다.



반면 암나무에서 떨어진 열매는 아주 고약한 냄새를 풍겨 보행자를 괴롭힌다는 단점도 함께 짚었는데요.



이 열매 밟으면 냄새가 신발까지 배잖아요.



이런 악취는 은행 열매의 말랑한 겉껍질에 든 뷰티르산 때문입니다.



이에 서울시는 그물망을 설치하고 은행 열매가 땅에 떨어지기 전에 미리 털어내는 작업을 하고 있습니다.



또, 암나무를 수나무로 단계적으로 바꾸는 작업도 꾸준히 하고 있다고 하네요.



(화면출처 : CNN 홈페이지)