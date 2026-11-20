<앵커>



인천에서 열린 여자 프로배구 경기를 관람하던 70대 남성이 갑자기 심정지로 쓰러져 숨졌습니다. 서울에서는 아파트와 공동주택 화재도 잇따랐습니다.



밤사이 사건 사고 소식, 조민기 기자입니다.



<기자>



어젯밤(19일) 여자 프로배구 흥국생명과 GS칼텍스의 경기가 열린 인천 삼산체육관.



경기 도중 관중석 한쪽에서 의료진이 급하게 심폐소생술을 하며 자동 심장충격기를 준비합니다.



양 팀 선수단과 코치진, 관중들도 마음 졸이며 상황을 지켜봅니다.



어젯밤 8시 20분쯤 경기를 관람하던 70대 남성이 심정지로 쓰러졌습니다.



[경기 해설진 : 관중석에서 조금 응급 상황이 발생을 하면서요. 심폐소생술을 지금 하고 있는데.]



남성은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



한국배구연맹은 정확한 사고 원인 파악에 나섰고, 해당 경기는 남성이 쓰러지면서 약 20분간 중단됐다가 재개됐습니다.



---



아파트 단지 한편에서 시뻘건 불길이 일고 그 위로 검은 연기가 치솟습니다.



[뭐가 계속 터지네.]



서울 노원구 상계동의 아파트 1층 경비실에서 불이 난 것은 어젯밤 8시 45분쯤.



[이웃 주민 : 자꾸 밖에서 펑펑펑 소리가 나서 (주민들이) 집집마다 불났다고 소리를 지르시면서 다니시고 소화기로 이렇게 진압을 하시더라고요.]



소방 당국은 화재 발생 30분 만에 불을 모두 껐습니다.



이 불로 30대 여성 1명이 연기를 들이마셔 병원으로 옮겨졌고, 18명이 스스로 대피했습니다.



---



비슷한 시각, 서울 관악구 봉천동 공동주택 지하 2층에서도 불이 났습니다.



이 불로 건물 안에 있던 11명이 소방 당국에 의해 구조됐습니다.



대피 과정에서 3명이 경상을 입었고 이재민 3명도 발생했습니다.



신고 접수 약 1시간 10분 만에 불을 모두 끈 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 서울 관악소방서)