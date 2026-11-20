<앵커>



AI 모델 클로드 개발사인 앤트로픽이 역대 최대 규모로 미국 나스닥에 상장했습니다. 앤트로픽 상장 이후 반도체와 인공지능 관련주에 매도세가 이어지면서 뉴욕 증시는 하락 마감했습니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



앤트로픽의 다리오 아모데이 최고경영자와 다니엘라 아모데이 사장이 나스닥 상장을 알리는 벨을 울립니다.



대형 AI 모델 개발 회사 가운데 첫 상장입니다.



AI 개발에 속도 조절이 필요하다고 주장해 온 앤트로픽은 상장 이후에도 그 원칙을 지키겠다고 강조했습니다.



[다리오 아모데이/앤트로픽 CEO : 우리는 사업적 압력에도, 정치적 압력에도 굴하지 않을 것입니다. 오늘로 회사는 재정적으로 더 튼튼해졌고, 그만큼 옳은 일을 하겠다는 결의도 더 굳건해졌습니다.]



앤트로픽이 당초 제시한 가격은 한 주당 70~78달러였지만 수요가 몰리면서 공모가는 이보다 높은 83달러로 정해졌습니다.



그 공모가보다도 34퍼센트 높은 111.5달러에 첫 거래가 이뤄지면서 시가총액은 장중 한때 2조 달러를 돌파하기도 했습니다.



공모 물량을 늘리고 또 별도 투자금까지 받으며 앤트로픽이 이번 상장으로 모은 돈은 약 1천억 달러, 우리 돈 140조 원을 넘었습니다.



앤트로픽은 지난 6월 스페이스X가 세웠던 기록을 넘어서며 역대 가장 큰 규모로 상장한 회사가 됐습니다.



AI 산업의 시험대로도 꼽힌 앤트로픽 상장 첫날, 주가는 첫 거래 이후 상승세를 이어가지 못하며 97달러 선에서 거래를 마쳤습니다.



나스닥 건물 앞에서는 빅테크와 AI에 반대하는 시위가 열려 시위대 일부가 경찰에 연행되기도 했습니다.



[제임스 이니스/뉴욕 시민 : 이런 거품이 터지면, 연금이 거기 묶여 있는 우리 같은 사람들이 결국 손해를 떠안게 됩니다.]



앤트로픽 상장과 함께 뉴욕 증시는 장 초반 나스닥이 한때 2% 넘게 올랐지만 이후 AI와 반도체 관련주에 매도세가 이어지며 3대 지수 모두 하락한 채 마감했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김종미)