<앵커>



APEC 정상회의를 계기로 사상 처음으로 열린 미국과 중국, 러시아의 3국 정상회담에서 핵 군축 내용을 담은 '평화 선언'이라는 제목의 공동 성명을 발표했습니다. 기대를 모았던 북미 정상회담은 성사되지 않았습니다.



홍영재 기자의 보도입니다.



<기자>



사상 처음 열린 미·중·러 정상회담은 APEC 주최국인 중국 시진핑 주석을 중심으로 왼편에 트럼프 미국 대통령, 오른편에 푸틴 러시아 대통령이 마주 앉은 구도로 진행됐습니다.



시 주석은 강대국 간 화합을,



[시진핑/중국 국가주석 : 지구촌에서 강대국들은 특별한 책임을 짊어지고 있습니다. 강대국 간의 선순환적인 상호작용은 선택의 문제가 아니라, 반드시 이행해야 할 과제입니다.]



트럼프 대통령은 핵무기 감축과 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁을 거론하며 대화를 통한 해법을 촉구했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 과거 지도자들은 의견 차이가 있는 국가들과 대화하는 것을 피했지만, 우리는 정반대의 생각을 갖고 있습니다. 우리는 함께 이전과는 다른 길을 선택하고 있습니다.]



푸틴 대통령은 세계 평화와 안보를 위한 세 나라의 공동 책임을 강조했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 우리 세 국가는 제2차 세계대전 승전국이라는 지위뿐만 아니라, 무엇보다도 국제 평화와 안보를 유지해야 할 공동의 책임으로 묶여 있습니다.]



한국 시간 오후 5시 반쯤부터 한 시간 반 동안 진행된 회담 결과 4개 항으로 이뤄진 '미·중·러 정상 평화 선언'이라는 제목의 공동 성명을 발표했습니다.



핵 위험 감소와 핵 확산 방지, 석유 생산과 공급 확대, 국제형사재판소 등 국제기관의 관할권 남용 금지, 유엔 개혁과 역할 강화 등의 내용이 담겼습니다.



국제기관의 관할권 남용 금지는 우크라이나 전쟁으로 국제형사재판소에서 체포영장이 발부된 푸틴 대통령의 상황을 고려한 것으로 보입니다.



다만 구체적인 핵 군축 목표나 일정, 우크라이나, 이란 전쟁 해결 방안 등의 구체적 내용은 제시하지 못했다는 평가가 나오고 있습니다.



공식 일정을 마친 트럼프 대통령이 곧바로 귀국길에 오르면서 막판까지 성사 여부에 관심이 쏠렸던 북미 정상회담도 끝내 열리지 않았습니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 김병직)