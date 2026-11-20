<앵커>



하위권에 머물다가 전체 단 한 문제만 틀리면서 크게 오른 이진우 씨의 수능 성적도 AI 부정행위 얻은 것 아니냐는 의심을 받고 있습니다. 부정행위를 자백하는 다른 온라인 게시물도 잇따르면서 정부가 증거가 될 수 있는 지난해 수능 시험지를 모두 보존하기로 했습니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



지난해까지 모두 5차례 수능을 응시한 이진우 씨.



첫 수능에서는 6등급, 8등급에 머물렀던 성적이 24학년도 수능에서 급격히 뛰더니 지난해 수능에서는 전체에서 단 한 문제만 틀려 서울대 치대에 진학했습니다.



[이진우 : 하나 틀린 걸로 감사하게 생각하자, 이런 마음으로 긍정적으로 생각했던 것 같아요.]



공교롭게도 성적이 뛴 시점은 2022년 말 이후로 챗GPT가 등장해 AI의 성능이 급발전한 시점입니다.



이 씨의 의혹은 수능 시험 공정성 전체로 번지고 있습니다.



온라인에서는 과거 AI를 써서 의대에 진학했다는 등 자백 글이 줄줄이 올라오기도 했습니다.



논란이 커지자 한성숙 국무총리는 통상 1년 보관으로 폐기를 앞두고 있는 지난해 수능 시험지를 별도 조치가 있을 때까지 보관토록 긴급 지시했습니다.



부정행위 의심 행위가 제기될 경우 증거 자료를 확보하기 위한 차원입니다.



다만 실제 검증과 의혹 해소로까지 이어질지는 미지수입니다.



과거 모의고사와 수능 성적 등을 비교하고 수능 시험지의 풀이 과정 등을 확인해 부정행위 의심 사례를 추릴 수는 있지만 입증에는 한계가 있습니다.



결국 물증인 수능 시험 당시 통신 데이터 사용 기록과 AI 검색 기록 등을 확보해야 하는데, 1년이 지나 통신 기록은 남아 있지 않을 가능성이 높고 AI 검색 기록은 수험생이 직접 삭제했다면 복구가 사실상 불가능합니다.



[이상진/고려대 정보보호대학원 교수 : (AI에) 시험지를 입력했느냐가 문제일 거잖아요. AI 사용 기록은 당사자가 지워버리면 못 찾는 거죠.]



AI 부정행위 의혹이 우리 사회 공정성의 상징인 수능으로까지 번지면서 파장은 점점 더 커지고 있습니다.



(영상편집 : 최혜란, 디자인 : 최재영, VJ : 오세관)