<앵커>



법학적성시험에서 만점을 받은 뒤 AI 부정행위 의혹이 불거졌던 이진우 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 수능 국어 문제를 실시간으로 풀겠다며 의혹을 정면 부인했지만 모습을 드러내지 않았는데요. 경찰은 의혹 수사를 계속 이어가기로 했습니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



서울 천호동의 한 골목으로 구급차가 들어가고, 구조대원들은 모텔 앞에 에어매트를 설치합니다.



AI 부정행위 의혹을 받았던 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 모텔방 안에서 스스로 목숨을 끊었습니다.



어제(19일) 오전 천호동의 모텔을 찾은 이 씨는 오후 1시 10분쯤 건물 10층 객실에서 숨진 채 발견됐습니다.



방 안에서 이 씨가 남긴 것으로 추정되는 5줄 안팎의 유서 형태 메모가 발견됐는데, 주로 "마음이 지쳤다"는 내용으로 부정행위에 대해 인정하거나 이를 사과하는 내용은 없는 것으로 전해졌습니다.



앞서 이 씨는 자신을 둘러싼 부정행위 의혹을 전면 부인하면서 공개 검증을 하겠다고 나섰습니다.



어제 오전 서울 강남의 스튜디오에서 입시학원 주관하에 수능 국어 영역 문제를 풀면서 이를 생중계하겠다고 밝혔지만 국어 시험이 시작된 오전 8시 40분까지도 모습을 드러내지 않았습니다.



[조윤성/IDA 입시연구소 총괄본부장 (검증 주관사) : 지금 현재 8시 37분입니다. 이진우 씨가 오지 않는다라고 저희들은 판단하고….]



이 씨는 사흘 전부터 휴대전화를 끈 채 연락이 두절된 것으로 전해졌습니다.



경찰은 어제 오전 이 씨의 지인 등으로부터 실종 신고를 접수하고 긴급 수색 작업을 벌였는데, 이 씨가 그제 아침 집을 나선 뒤 귀가하지 않은 사실을 확인하고 CCTV를 분석하며 행적을 추적했습니다.



이 씨의 사기 혐의 등 고발 사건을 맡았던 서울경찰청 금융범죄수사대는 현장 감식 등을 거쳐 정확한 사망 경위 등을 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 김남성·양지훈, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 이종정)