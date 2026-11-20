▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 김정은 북한 국무위원장과 회담을 추진했지만 불발됐다면서 아쉬움을 드러냈습니다.미 NBC 방송은 19일(현지시간) 트럼프 대통령이 전화 인터뷰에서 '김정은과의 회담 가능성을 제기했지만 결국 성사되지 않았다'는 지적에 "북한 지도자(김 위원장)와 좋은 관계를 맺고 있기는 하지만, 이번에는 회담이 성사되지 않았다"고 답했다고 전했습니다.트럼프 대통령은 APEC 정상회의를 앞두고 김 위원장과 회동하기를 바란다는 뜻을 여러 차례 내비쳤습니다.그의 아시아 순방을 수행한 마코 루비오 국무부 장관은 트럼프 대통령의 북미 정상회담 재개 추진을 "진지한 구상"이라며 "대통령은 그렇게 할 준비가 돼 있다"고 밝힌 바 있습니다.이번 전화 인터뷰는 트럼프 대통령이 전용기인 에어포스원을 타고 정상회의가 열린 중국 선전을 떠나 미국으로 출발하기 직전 이뤄졌다고 NBC는 소개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)