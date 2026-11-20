▲ 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)

주요 인공지능(AI) 기업 중 최초로 공개시장에 진출한 앤트로픽의 수장이 AI 안전과 성공을 동시에 달성하겠다는 포부를 밝혔습니다.다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 19일(현지시간) 나스닥 상장식 연설을 통해 "우리는 AI 시스템의 학습과 배포 속도를 조절해 AI가 안전하고 앞으로도 계속 인간의 통제하에 있으리라고 확신할 수 있을 때까지 시간을 가질 것"이라고 말했습니다.이어 그는 "그러면서도 믿을 수 없을 만큼 성공적인 기업을 만들어 나가겠다"고 확언했습니다.그는 "안전에 거의 신경 쓰지 않을 때의 AI와 안전에 집착할 때의 AI는 엄청나게 다르다"며 "안전과 공익에 대한 집착은 앤트로픽의 유전자(DNA)에 처음부터 깊이 새겨져 있다"고 강조했습니다.그는 자신들이 선택한 이와 같은 방식을 AI 업계의 다른 기업들도 채택하게 될 것이라면서 "우리는 이를 '정상을 향한 경쟁'이라고 부른다"고 설명했습니다.그러면서 이와 같은 경쟁이 제대로 작동한다면 모두가 안전하게 기술을 구축하고 있으므로 모두가 승자가 되는 미래가 오게 될 것이라고 역설했습니다.그는 이번 상장을 통해 회사의 재무 건전성을 강화한 만큼 업계를 선도하며 올바른 일을 하겠다는 결의가 더욱 굳건해졌다고 말했습니다.그는 질병을 앓던 아버지를 떠나보낸 뒤 불과 몇 년 뒤 치료법이 개발된 것을 봤다는 개인적 경험을 언급하면서 이제는 AI 덕분에 의학 기술의 발달이 더욱 빨라졌다고 AI의 잠재력을 강조하기도 했습니다.아모데이 CEO의 동생인 다니엘라 아모데이 사장도 단상에 올라 "앤트로픽은 법적으로 주주 수익뿐 아니라 공익을 함께 고려해야 하는 공익법인"이라며 "상장을 추진하는 이유는 더 많은 사람이 AI를 올바르게 구축하는 과정에 동참하도록 하기 위한 것"이라고 설명했습니다.아모데이 사장은 첫 제품을 출시하기 전에 AI 안전팀부터 꾸렸고, 인터넷의 주요 수익원인 광고 모델을 거부했으며 보안 결함이 발견된 최신 모델은 일반 공개를 미루고 방어자들에게 먼저 제공했던 일을 자신들이 AI 안전과 공익을 위해 노력한 사례로 소개했습니다.그는 "이 기술에는 맹목적인 신뢰나 단순한 사용이 아니라 여러분의 목소리가 필요하다"며 "이야기의 결말은 아직 쓰여지지 않았다.우리가 무엇을 만들어갈지는 우리 모두에 달려있다"고 말했습니다.아모데이 사장은 상장식 직후 진행된 미 경제방송 CNBC와 인터뷰에서도 "오늘 놀라운 이정표를 세웠지만 내일 아침 눈을 떠도 우리는 똑같은 회사일 것"이라며 상장 이후에도 안전을 최우선시하는 원칙과 기업 사명에 변화가 없을 것임을 시사했습니다.갈등 끝에 소송까지 이어진 도널드 트럼프 행정부와의 관계와 관련해서도 "앤트로픽은 창립 이래 정부와 믿을 수 없을 정도로 협력 관계를 유지해왔다"며 "우리는 클로드가 국가를 보호하는 데 기여할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 강조했습니다.이들은 중국의 값싼 오픈소스(개방형) 모델과의 경쟁 상황에 대해서도 자신감을 내비쳤습니다.아모데이 CEO는 "대부분 제품에서는 가격 측면에서 경쟁이 이뤄지지만 이곳(AI 산업)에서는 품질에서 경쟁이 이뤄진다"며 대부분의 시장 가치가 결국 자사와 같은 최첨단 AI로 몰릴 것이라고 예측했습니다.그는 또 이와 같은 최첨단 AI 모델 개발에서 뛰어난 성과를 이룩하면 이를 바탕으로 작고 효율적인 모델도 더 잘 개발할 수 있다고도 언급했습니다.9천억 달러(약 1천200조원)에 달하는 AI 인프라 지출 약정 금액에 대해서는 "그 약정의 지출은 수년에 걸쳐 이뤄진다"며 "현금 보유량과 우리가 매년 창출하는 수익 규모를 고려하면 그 약정액이 그리 커 보이지 않을 것"이라고 설명했습니다.앤트로픽 창업자들이 이처럼 상장 당일 연설과 인터뷰에서까지 AI 안전과 공익을 강조한 것은 자신들이 AI 속도조절론을 내세우면서도 상장을 추진하는 데 따른 일각의 비판을 의식한 것으로 보입니다.상장을 통해 AI 개발을 위한 자금을 확보하는 동시에 기술적·윤리적 주도권까지 잡겠다는 의지를 밝힌 셈입니다.(사진=AP, 연합뉴스)