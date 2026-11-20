▲ 미중러 3자 정상회담

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 시진핑 중국 국가주석과 인공지능(AI)에 대한 제한적인 안전장치를 논의했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 전용기인 에어포스원을 타고 아시아태평양경제협의체(APEC) 정상회의가 열린 중국 선전을 떠나 미국으로 출발하기 직전 미 NBC 방송과 전화 인터뷰에서 이같이 말했다고 NBC는 전했습니다.다만, 안전장치가 구체적으로 뭐냐는 질문에는 답하지 않았습니다.'AI 안전장치'는 지난 9월 미중 정상회담을 앞두고 진행됐던 양측의 고위급 협상에서 의견 접근을 이뤘던 사안입니다.트럼프 대통령은 앞서 APEC 정상회의 연설에서 AI에 대해 "거의 전적으로 좋은 것이지만 일부 나쁜 요소도 있으며, 우리는 그러한 나쁜 요소들을 관리하는 데 매우 신중해야 한다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 이날 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 회담에서 "대화가 실제로는 우크라이나 문제에 집중됐으며, 이란 전쟁은 거의 언급되지 않았다"고 설명했습니다.트럼프 대통령은 "푸틴이 러시아가 점령한 크림반도를 연결하는 다리에 대한 공격 때문에 젤렌스키 (우크라이나) 대통령에게 극도로 화가 나 있다"며 "푸틴 대통령이 그렇게 느끼는 것은 이해할 만하다"고 말했습니다.다만 우크라이나가 배제된 상태에서 우크라이나 전쟁에 대한 결정이 내려져선 안 된다는 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 주장에는 수긍하면서 "젤렌스키 대통령을 배제한 채 우크라이나 전쟁에 관한 어떠한 최종 결정도 내리지 않을 것"이라고 말했다고 합니다.트럼프 대통령은 미·중·러 3자 회담을 매우 성공적이었다고 평가하면서 "1점부터 10점까지의 척도에서 12점"이라고 표현한 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령은 미국으로 복귀하는 길에 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 이번 순방이 "훌륭하고 매우 중대한 여정이었다"며 순방 성과에 대해 "내일 낮 12시 백악관에서 기자회견을 열 것"이라고 예고했습니다.트럼프 대통령은 기자회견에서 아시아 순방 기간 체결했다고 자신이 발표한 "태국·필리핀과의 무역 협정과 다른 것들"도 다뤄질 것이라고 덧붙였습니다.백악관은 소셜미디어를 통해 미·중·러 3자 회담에 대해 "역사적인 첫 번째 사건"이자 "힘을 통한 평화"라며 "미국 역사상 가장 열심히 일한 대통령이 세계 무대에서 강인한 모습을 보여줬다"고 자평했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)