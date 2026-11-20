배우 김명민 씨가 박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'로 7년 만에 스크린으로 돌아옵니다.



김명민 씨는 극 중 캐릭터를 위해 외국어부터 액션까지 치열하게 준비했다고 털어놨습니다.



[사부는 오랫동안 은둔해왔어. 얼굴을 아는 사람이 몇 안 돼.]



25일 개봉하는 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키워낸 킬러 조직에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 의심하며 복수를 다짐하는 이야기를 그렸습니다.



'신세계'와 '마녀' 등을 연출한 박훈정 감독의 신작인데요.



극 중 버려진 아이들을 킬러로 길러내는 조직의 절대자 사부를 연기한 김명민 씨는 많은 영어 대사와 고난도 액션을 소화했습니다.



영화에 늦게 합류해 준비 시간이 짧았던 터라 멘탈 붕괴가 올 만큼 부담이 컸다는데요.



특히 선이 고운 우아한 액션을 위해 몸이 부서지도록 연습했다고 합니다.



(화면출처 : 마인드마크)