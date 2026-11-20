영국 배우 로버트 패틴슨이 영화 007 시리즈의 차기 제임스 본드로 낙점돼 화제가 됐는데요.



캐스팅에 관여한 아마존 창업자 제프 베이조스가 배우 선정 과정의 뒷이야기를 들려줬습니다.



2022년 아마존은 007 시리즈를 제작해 온 영화사를 인수했습니다.



이런 이유로 아마존 창업자 제프 베이조스가 차기 제임스 본드를 찾는 과정에 직접 관여했는데요.



베이조스는 로버트 패틴슨과 니콜라스 홀트 등 5명의 배우가 스크린 테스트를 받았다고 밝혔습니다.



모두 대단히 재능 있는 배우였다면서도 패틴슨의 연기에는 특별한 무언가가 있었다는데요.



패틴슨이 이미 세계적으로 유명한 배우라 망설이기는 했지만 스크린 테스트를 본 뒤 생각이 바뀌었다면서 패틴슨이 바로 제임스 본드였다고 설명했습니다.



패틴슨은 다니엘 크레이그의 뒤를 이어 제임스 본드를 연기하는 7번째 배우인데요.



그가 출연하는 새 007 영화의 공식 개봉일은 아직 알려지지 않았습니다.



(화면출처 : 유튜브 'James Bond 007')