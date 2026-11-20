모텔에서 한 달 머물던 손님이 떠난 뒤 업주가 방문을 열었다가 깜짝 놀랐다는데, 대체 상태가 어땠길래요?



네, 모텔을 운영하는 A 씨가 한 달간 객실을 사용한 여성 투숙객이 떠난 뒤 객실 상태를 담은 글과 사진을 공개했습니다.



A 씨에 따르면 해당 투숙객은 처음부터 "청소할 필요가 없다"라고 했지만 일주일에 두 번은 청소를 해주겠다는 조건으로 방을 내줬는데요.



하지만 청소 직원은 2주 차부터 투숙객이 문을 열어주지 않아 객실에 들어가지 못했다고 합니다.



이후 한 달 만에 투숙객이 아무 말 없이 떠났고 공개된 사진에는 바닥과 침대, 책상 위까지 각종 쓰레기와 먹다 남은 음식물로 가득 찬 모습이 담겼습니다.



누리꾼들은 "경찰에 신고 못 하나", "청소를 해주겠다는데도 어떻게 저렇게 생활했는지 모르겠다"라는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)