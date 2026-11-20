도로에서 도저히 예상하기 힘든 방향으로 차 한 대가 끼어드는 장면이 포착됐다고요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에 '가로 본능 테슬라'라는 제목의 블랙박스 영상이 올라왔습니다.



영상을 보면 부산의 한 도로에서 작성자 차량이 직진 차로를 달리고 있고 양옆으로 안전봉이 줄지어 서 있는데요.



그런데 안전봉 몇 개가 빠진 구간에서 오른쪽 차로에 있던 흰색 차량이 차체를 비스듬히 튼 채 작성자 차량 앞으로 파고들었습니다.



차로를 나누는 흰색 실선까지 넘어 안전봉이 빠진 빈틈을 그대로 통과한 건데요.



작성자는 "혹시나 싶어 브레이크에 발을 올려놓고 있어서 천만다행이었다"라며 당시 아찔했던 상황을 전했습니다.



현행법상 흰색 실선은 진로 변경 제한 표시로 이를 넘어 차로를 바꾸면 범칙금 대상이죠.



누리꾼들은 "구청에 민원을 넣어 안전봉을 다시 설치해야 할 것 같다", "저런 식으로 끼어드는 건 너무 위험하다"라며 차주의 행동을 비판했습니다.



(화면출처 : 스레드 @today.atmos)