요즘 젊은 층 사이에서 불교가 인기가 많은데요, 강아지 옷에서도 그걸 느낄 수 있다고요?



네, 강아지가 스님처럼 보이도록 만든 이른바 '보살 조끼'입니다.



한 반려견 의류 브랜드에서 올겨울을 맞아 새로 선보인 제품인데요.



SNS에는 보살 조끼를 입고 실제 사찰을 찾은 강아지 영상부터 "드디어 받았다", "재입고는 언제냐"라는 구매 인증과 문의가 잇따르고 있습니다.



사람이 입으면 다소 촌스럽게 느껴질 수 있는 복고풍 디자인이 강아지에게는 오히려 귀엽고 개성 있는 패션으로 받아들여진 건데요.



앞서 출시된 반려견용 빨간 내복과 김장 조끼, 냉장고 바지 등도 인기를 끌었습니다.



특히 광고 모델로 유기견을 기용하고 있는데, 제품이 인기를 끌면서 실제 입양된 사례도 있다고 하네요.



(화면출처 : 인스타그램@shiba.mozzi · BYC)