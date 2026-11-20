수능이 치러진 어제(19일), 자녀들을 응원하는 학부모들의 열기도 뜨거웠는데요. 그런데 예전처럼 교문 앞에서만이 아니었군요?



네, 하루 종일 온라인 사이트가 뜨거웠습니다.



한 수험생 커뮤니티에는 응원 댓글이 4만 건 가까이 올라왔는데요.



댓글창에는 시험장에 자녀를 들여보낸 부모들의 애틋한 마음이 고스란히 담겼습니다.



"어려운 문제 앞에서도 당황하지 말고 끝까지 잘 풀고 오길 바란다", "그동안 졸음을 참아가며 공부하느라 정말 수고했다"라는 응원이 이어졌습니다.



시험이 진행되는 동안에도 "수학 잘 풀고 있겠지", "끝까지 완주하자", "최선을 다했다면 그걸로 됐다"라며 자녀를 응원하는 글이 계속 올라왔는데요.



자신의 자녀뿐 아니라 전국의 수험생을 함께 응원하는 글도 줄을 이었습니다.



누리꾼들은 "여기 있는 모든 아들딸이 좋은 결과를 얻길 바란다", "최선을 다한 수험생에게 행운이 함께하길"이라며 서로를 다독였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)