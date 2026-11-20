<앵커>



금요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 강남 재건축 아파트에 부담금 청구서가 날아온다고요?



<기자>



서울 서초구 반포 현대인데요.



현 반포 센트레빌 아스테리움입니다.



조합원 한 명당 평균 2억 2천만 원대 부담금이 통보됩니다.



재건축하면 집값 오를 거란 기대부터 하시죠.



그런데 이렇게 오른 이익 일부를 나라가 거둬가는 제도가 있습니다.



재건축초과이익환수제, 줄여서 재초환인데요.



재건축하는 동안 오른 집값에서 재건축 안 했어도 올랐을 만큼과 공사비 같은 비용을 빼고, 조합원 한 명당 평균 이익이 8천만 원을 넘으면 넘은 만큼의 이익이 클수록 높게, 10%에서 50%까지 물립니다.



걷은 돈은 절반이 나라의 주택도시기금으로, 나머지는 지자체 정비·주택사업에 쓰입니다.



2006년에 생긴 제도인데, 2013년부터 2017년까지 부과가 미뤄졌다가 2018년부터 다시 시행됐습니다.



서초구가 지난 9일 조합에 알린 금액은 모두 179억 원, 조합원은 80명입니다.



청구서는 조합으로 가지만, 조합이 해산했거나 돈이 모자라면 조합원이 직접 내야 할 수도 있습니다.



<앵커>



그런데 이런 부담금을 매기는 데도 마감이 있다는 거죠.



<기자>



정해진 기한 안에 못 매기면 부가가 불가한데요.



국토부는 어제(19일) 반포 현대 마감이 올 12월 30일이라고 못 박았습니다.



이 기간을 제척 기간이라고 하는데요.



쉽게 말해 나라가 청구서를 보낼 수 있는 기한입니다.



재건축이 끝나고 준공 승인이 나면, 5개월 뒤부터 5년짜리 시계가 도는데요.



반포 현대는 2021년 7월에 승인이 났으니까 올해 말이 끝인 겁니다.



그런데 2024년 3월 바뀐 법이 시행되면서 법이 바뀌기 전에 준공된 단지는 그때부터 5개월 안에 부담금을 매길 수 있다는 조항이 붙었거든요.



그럼 이 시행일을 새 출발점으로 보고 5년을 다시 세서 2029년까지 여유가 있는 거냐, 해석이 갈렸고 서초구가 국토부에 물어본 겁니다.



국토부 답은 시계가 다시 도는 게 아니라는 겁니다.



부담금을 매기는 건 돈을 낼 의무를 지우는 처분이라 기간 규정은 엄격하게 따져야 한다는 이유입니다.



서초구는 연말까지 부과를 마쳐야 하는데, 조합이 50일 안에 이의를 신청할 수 있고, 심사를 거쳐 최종 금액이 정해집니다.



실제로 강남의 한 연립주택은 10년 소송 끝에 부담금이 절반 넘게 줄기도 했습니다.



이번 해석으로 기한이 이미 지난 단지는 부담금 대상에서 벗어날 수 있게 됐지만, 부담금이 매겨지느냐에 따라서 단지마다 집값 차이가 날 거라는 전망도 나옵니다.



재건축 아파트 사려는 분들은 준공 승인 날짜부터 확인하셔야 하고요.



요즘은 매물에 부담금을 산 사람이 떠안을지, 판 사람이 떠안을지 정하는 특약까지 붙습니다.



<앵커>



끝으로 깜빡하고 안 받은 실손보험금을 이제 찾기 쉬워진다는 소식도 있네요.



<기자>



최근 3년에 안 찾아간 실손보험금이 최대 1조 원으로 추정되는데요.



내년 1분기부터는 '실손24' 앱이 대신 찾아주게 됩니다.



병원비가 얼마 안 되면 보험금 청구 귀찮아서 미루다 그대로 잊어버리기 쉽죠.



다녀온 병원 이름이 기억이 안 나거나, 보험사 앱으로 이미 청구했는지 헷갈려서 놓치기도 하는데요.



지난해에만 3천386억 원 정도로 추정됩니다.



이번에 새로 나오는 건 찾는 방법입니다.



실손24 앱에서 정보 조회에 동의해 한 번만 신청하면, 카드 결제 기록으로 지난 3년 동안 병원에 간 날을 찾아내고, 보험금을 청구한 기록과 맞춰봐서 안 청구한 걸 골라서 보여줍니다.



카드 기록에는 병원 이름, 날짜, 금액까지 남아 있으니까 기억 못 해도 되는 거죠.



굳이 3년인 건, 실손보험금은 3년 안에 청구해야 받을 수 있어서입니다.



다만 찾은 보험금을 앱에서 바로 청구하려면 그 병원이 실손24와 연결돼 있어야 하는데, 아직 절반 남짓이라 나머지는 예전처럼 서류를 떼야 합니다.



연말까지 80~90%가 목표고요.



연결된 병원이라면 지금도 실손24나 네이버, 토스 앱에서 서류 없이 바로 청구할 수 있습니다.



그리고 다음 주 월요일부터 시작되는 게 있죠.



2013년 3월 전 가입한 재가입 조건 없는 1·2세대 실손을 지금 보험사 5세대로 바꾸면 3년간 새 보험료를 절반 깎아주는데, 보장이 줄어드니 잘 따져보셔야겠습니다.