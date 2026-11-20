마지막 알찬 뉴스, '경매장에 뜬 포켓몬'.



포켓몬 카드가 이제 어린 시절의 전유물은 아닌가 봅니다.



미술품 경매장에까지 등장해 수집품으로 주목받고 있는데요.



거래되는 금액도 상당한 수준이라고 합니다.



포켓몬 카드 거래 시장, 해외에서는 이미 상상을 초월한 정도입니다.



지난 2월 미국 유명 유튜버의 '피카츄 일러스트레이터' 카드 한 장이 경매에서 238억 원에 거래되기도 했습니다.



238만 원 아니고 238억 원입니다.



국내 미술품 경매업체인 서울옥션이 오는 24일까지 희귀 포켓몬 카드 전시와 판매를 진행합니다.



반고흐의 자화상과 뭉크의 절규 등 유명 미술 작품을 모티브로 한 카드도 선보이는데요.



제시 가격이 1억 원을 넘는 카드 세트도 있습니다.



주요 소비층은 30·40대로, 실제 국내 중고 거래 플랫폼의 포켓몬 카드 거래액 가운데 이들이 차지하는 비율이 60%에 육박합니다.



어린 시절 포켓몬을 접했던 이들이 어른이 되고 일을 하면서 구매 능력이 생기며 포켓몬 카드를 사 모으는 것으로 보입니다.