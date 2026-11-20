많은 어르신들 식당, 카페에서 요즘 많은 키오스크 사용이 익숙지 않아서 주문에 어려움을 겪는다고 합니다.



이런 어르신들에게 한 직원이 날 선 말투로 안내하는 영상이 온라인에 확산해 논란이 일고 있습니다.



최근 SNS에 매장에서 커피를 마시고 있는데 어르신이 키오스크로 주문하려고 했다는 글이 올라왔습니다.



키오스크 화면을 이리저리 눌러보는 어르신을 향해 카페 직원이 날 선 말투로 '위에서 넘기세요', '넘기세요, 화살표' 이런 식으로 말했다는 겁니다.



글쓴이는 '어르신이 당황하셨는지 주문하시면서 손을 덜덜 떠셨다'라면서 '직접 주문을 받아달라고 하셨는데 그 말을 무시하고 키오스크로 주문하라고 했다'라고 주장했습니다.



당시 매장에는 글쓴이와 해당 고객 외에는 다른 손님이 없었던 것으로 전해졌습니다.



누리꾼들은 '커피 한 잔 마시러 갔다가 서러움을 느끼고 가셨겠다'라면서 직원의 응대 태도를 비판했는데요.



이렇게 논란이 확산하자 프랜차이즈 본사는 해당 글에 댓글을 달아서 사과했고요, 매장에 서비스 재교육을 진행했다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 스레드 106106.zip)