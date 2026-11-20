출산 예정일을 3개월 앞두고 양수가 터진 쌍둥이 산모가 경찰과 시민들의 도움으로 무사히 병원에 도착할 수 있었습니다.



지난 8월 출산 예정일보다 3개월 일찍 양수가 터진 쌍둥이 산모, 병원을 수소문한 끝에 경기도 동탄에서 대구까지 소방헬기의 도움으로 긴급 이송됐습니다.



이미 상당한 시간이 지체돼 산모와 뱃속 쌍둥이 모두가 위험했던 상황.



퇴근 시간대 도로에 차가 참 많았지만 소방의 요청을 받은 경찰은 왕복 10차선 도로의 통행을 정리하며 구급차가 지나갈 길을 만들었습니다.



교차로에서도 미리 차량을 통제해 구급차가 지체 없이 통과할 수 있도록 했는데요.



시민들 역시도 구급차의 길을 양보하며 긴급 이송에 힘을 보탰습니다.



덕분에 구급차가 병원까지 단 2분 만에 갈 수 있었는데요.



산모와 쌍둥이도 현재 건강하게 지내고 있는 것으로 전해졌습니다.



(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)