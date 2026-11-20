어제(19일) 수능시험이 치러졌잖아요.



그런데 수능을 앞두고 시계가 갑자기 멈춘 수험생에게 한 경찰관이 본인의 시계를 선뜻 빌려줬다는 사연이 알려졌습니다.



어제 SNS에 경찰관에게 감사 인사를 전하는 한 어머니의 글이 올라온 건데요.



글쓴이의 딸이 원하는 공부를 하기 위해 수능에 여러 차례 도전한 수험생이라고 합니다.



딸을 수능시험장에 내려주고 집으로 돌아가던 글쓴이가 딸에게서 시계가 멈췄다는 연락을 받았대요.



시간 관리가 중요한 수능에서 시계 고장이라니 당황스러울 수밖에 없는 상황이겠죠.



글쓴이 역시 당황해서 눈물이 터졌었다고 합니다.



그런데 딸에게 다시 전화가 와서 경찰관이 고가의 시계를 선뜻 벗어주면서 잘 쓰고 돌려달라고 했다고 전했습니다.



글쓴이는 그 시계를 빌려준 사람은 대구의 한 파출소 소속 경찰관이라며 감사 인사를 전했는데요.



마음이 참 따뜻해지는 소식입니다.



수험생 여러분들 모두 고생하셨습니다.



(화면출처 : 스레드 jeongeon.cho)