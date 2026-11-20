글로벌 시황입니다.



먼저 뉴욕증시부터 살펴보겠습니다.



뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 2% 넘게 내렸습니다.



나스닥은 2만 4000선을 내줬고 S&P 500도 7100선까지 밀려났습니다.



전 업종이 하락한 가운데 커뮤니케이션이 3% 가까이 내렸고 경기소비재와 소재도 2% 넘게 하락했습니다.



오늘 뉴욕증시는 엔트로픽의 대규모 상장에 따른 자금 이동과 연준의 추가 금리 인상 경계감이 맞물리며 급락했습니다.



정오 무렵 엔터로픽의 거래가 시작되자 기존 대형 기술주를 중심으로 매도세가 확대됐고 막대한 AI 인프라 투자 비용이 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 우려도 투자 심리를 압박했습니다.



이에 따라 월가의 공포지수로 불리는 변동성 지수 VIX는 18% 가까이 치솟아 지난 3월 이후 최고 수준을 기록했습니다.



종목별로는 오늘 나스닥에 상장한 엔트로픽이 공모가 83달러보다 34% 높은 111달러 50센트의 첫 거래를 시작했습니다.



이후 차익 실현 매물이 나오면서 상승 폭을 줄여 97달러 17센트의 첫 거래를 마쳤습니다.



AMD는 공매도 투자기관이 중국 기업과의 거래를 둘러싼 미국 수출 규제 위반 가능성을 제기하면서 7% 넘게 급락했습니다.



다음은 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



뉴욕 증시의 급락 여파 속에 주가지수 선물 시장에서도 연준의 금리 전망과 대형 기술주의 움직임이 주요 변수로 작용하고 있습니다.



주가지수 선물은 일제히 하락했습니다.



다우 선물이 1100포인트 넘게 빠지면서 5만 선을 밑돌았고, 나스닥-100 선물은 670포인트 넘게 약세를 보이며 2만 6500선을 기록했습니다.



S&P 500 선물 150포인트가량 약세를 보이면서 7100선을 지났고요.



중소형주 중심의 러셀 2000 선물도 60포인트 넘게 내리면서 2600선을 기록했습니다.



미국 10년물 국채금리는 5.054%를 나타냈습니다.



뉴욕 증시 급락에 따른 안전자산 선호가 국채금리의 하락 압력으로 작용한 가운데 연준의 추가 긴축 가능성이 금리 움직임의 변수로 남아 있습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



원유 선물은 배럴당 83달러 선에서 거래됐습니다.



미국의 원유와 휘발유 재고가 예상보다 큰 폭으로 늘어나면서 공급 과잉 우려가 커졌고 달러 강세도 유가의 부담으로 작용하고 있습니다.



옥수수 선물은 저가 매수세가 유입되는 가운데 남미의 생산 확대 전망과 달러 강세가 상승 폭을 다소 제한하고 있습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주 종목별 흐름입니다.



엔비디아 선물은 3% 메타 선물은 4%대 하락했습니다.



지금까지 CMD 선물 시장 살펴봤습니다.