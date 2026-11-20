1. 정부 경고에도 부정행위 98명…리트 만점자 숨진 채 발견



정부의 강한 경고에도 2027 대학수학능력시험에서 100명 가까운 수험생이 스마트기기 관련 부정행위로 적발됐습니다. AI 부정행위 의혹을 받던 리트 만점자 이진우 씨가 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 의혹 수사를 계속 이어가기로 했습니다.



2. 앤트로픽 역대 최대 규모 상장…"AI 속도 조절"



인공지능 기업 앤트로픽이 역대 최대 규모로 미국 나스닥에 상장했습니다. AI 개발에 속도 조절이 필요하다고 주장해 온 앤트로픽은 앞으로도 그 원칙을 지키겠다고 강조했습니다.



3. '빅3 스트롱맨' 첫 한 자리에…북미 회담은 '불발'



미,중,러 정상이 사상 첫 3국 정상회담에서 핵전쟁 방지와 핵 위험 축소를 위한 대화에 합의한다는 공동성명을 발표했습니다. 기대를 모았던 북미 정상회담은 결국 불발됐습니다.



4. 한덕수 파기환송…민주, "조희대 탄핵" 추진



대법원이 한덕수 전 총리 상고심에서 내란 혐의를 인정하면서도 계엄 선포 전 행적에 대해서는 무죄로 판단해 사건을 서울고법에 돌려보냈습니다. 민주당은 조희대 대법원장 탄핵 추진을 결정했습니다.