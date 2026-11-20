▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 안보 회의를 소집해 대(對)이란 군사행동이 불가피하다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다.이스라엘 채널13 방송은 19일(현지시간) 네타냐후 총리가 전날 안보 회의를 소집했으며, 이 자리에서 '이란에 대한 군사행동은 불가피하다'는 입장을 밝혔다고 보도했습니다.보도에 따르면 이스라엘군 내부에서도 미국과의 대이란 합동 작전이 사실상 실행 시점만 남겨두고 있다는 기류가 감지됐습니다.한 이스라엘군 고위 장교는 이 방송에 "이스라엘군과 미 중부사령부가 공동으로 수립해 승인받은 작전 계획이 있다"면서 "지금 남은 문제는 시점뿐이며, 도널드 트럼프 미국 대통령의 결단과 적절한 타이밍을 기다리고 있다"고 말했습니다.또 이날 워싱턴포스트(WP)는 네타냐후 총리가 내각과 이스라엘군 참모총장에게 알리지 않고, 로만 고프만 모사드 국장에게 대이란 비밀작전을 준비하라고 지시했다고 4명의 소식통을 인용해 보도했습니다.네타냐후 총리의 군사비서관 출신인 고프만 국장은 지난주 미국 워싱턴DC를 방문해 백악관 당국자들을 상대로 미국과 이스라엘의 합동 대이란 공습을 로비한 것으로 전해졌습니다.고프만 국장은 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장 등 미 고위 당국자들을 만나 최신 첩보를 공유했으며, 이후 마이애미에서 스티브 윗코프 특사와도 면담했습니다.소식통들에 따르면 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이스라엘 총선을 앞둔 네타냐후 총리의 대이란 공격 구상에 반발했습니다.보도에 따르면 자미르 참모총장은 모사드의 작전 계획이 실제 실행에 옮겨지기 전에 이를 파악했습니다.다만 한 이스라엘 안보 당국자는 이스라엘군 모르게 작전 계획이 준비되고 있었다는 내용을 부인했습니다.네타냐후 총리가 이처럼 대이란 강경 입장을 유지하는 가운데, 미국과 이스라엘 군 수뇌부의 공조 움직임도 포착됐습니다.이란 전쟁을 지휘하는 브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관은 전날 이스라엘을 방문해 자미르 참모총장, 고프만 국장과 회동했습니다.자미르 참모총장과 쿠퍼 사령관은 이치크 코헨 작전국장, 헤디 질베르만 기획국장, 슐로미 빈더 군사정보국장, 오메르 티슐러 공군사령관 등 양국 군 지휘관들이 배석한 가운데 합동 정세 평가도 진행했습니다.이스라엘군은 이번 회동에서 역내 정세 변화와 공동 안보 도전을 점검했으며, 양국 군의 전략적·작전적 협력 심화와 긴밀한 공조, 다양한 시나리오에 대응하기 위한 공동 대비 태세 강화 방안을 논의했다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)