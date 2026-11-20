▲ 후티 반군의 공격으로 파손된 사우디 수도 리야드의 PIF 타워

예멘 친이란 반군 후티의 미사일 공격으로 사우디아라비아 국부펀드(PIF) 사무실이 입주한 사우디 수도 리야드의 초고층 빌딩이 파손됐습니다.사우디 민방위국은 19일(현지시간) 후티 반군의 미사일이 리야드 금융 단지의 한 건물을 공격해 건물 여러 층과 인근 건물에 물적 피해가 발생했다고 밝혔습니다.다만 민방위국은 인명 피해는 보고되지 않았다고 덧붙였습니다.민방위국은 성명에서 해당 건물의 이름을 명시하지 않았으나, SPA 통신이 함께 공개한 사진에는 사우디 공공투자펀드(PIF) 본사가 입주한 'PIF 타워'의 모습이 담겼습니다.현장에 있던 목격자들은 로이터 통신에 PIF 타워 피격 이후 금융지구로 통하는 모든 출입구가 폐쇄되고 사람들이 긴급히 대피하는 가운데, 구급차와 소방차가 출동했다고 전했습니다.소셜미디어에는 불길과 연기에 휩싸인 PIF 빌딩을 담은 영상이 잇따라 올라오고 있습니다.피해를 본 PIF 타워는 리야드 북부 알 아키크 지역 킹파드 도로와 북부 순환도로 교차점에 조성된 킹 압둘라 금융지구(KAFD)의 중심부에 자리 잡고 있습니다.2021년 완공된 이 건물은 높이 385m, 80층 규모로 리야드에서 가장 높고 사우디 전체에서는 두 번째로 높은 초고층 빌딩입니다.사막의 결정을 형상화한 다면체 외관이 특징이며, 사우디의 실권자 무함마드 빈 살만 왕세자가 주도해온 국가 개혁 구상인 '비전 2030'을 상징하는 핵심 랜드마크로 꼽힙니다.빌딩이 들어선 KAFD 일대에는 140곳 이상의 입주 기업과 75곳이 넘는 다국적 기업 지역본부가 밀집해 있습니다.리야드 금융지구가 공격받은 것은 이달 들어 두 번쨉니다.앞서 지난 8일에도 후티 반군의 공격으로 사우디 국영 석유기업 아람코의 건물이 파손됐습니다.PIF 측은 논평 요청에 즉각 응하지 않고 있습니다.후티 반군과 교전 중인 사우디 주도 동맹군은 앞서 후티 반군이 리야드를 향해 발사한 미사일에 대응했다고 발표했습니다.동맹군은 초기 평가에서 파편 낙하로 인한 물적 피해가 보고됐으나 정확한 피해 규모는 여전히 파악 중이라고 덧붙였습니다.세계 최대 원유 수출국인 사우디와 후티 반군 간 교전 격화는 미국·이스라엘의 대(對)이란 전쟁이 지속되는 가운데 또 다른 전선으로 부상했습니다.9개월째 이어진 분쟁을 끝내기 위한 외교적 노력에도 최근 며칠 사이 적대 행위가 다시 고조되는 양상입니다.후티 반군은 아직 이번 공격의 배후를 자처하지 않고 있습니다.다만, 후티 반군이 운영하는 사바(Saba) 통신은 사우디 군용기가 이날 이른 오전 후티 반군이 장악한 예멘 수도 사나에 공습을 감행했다고 보도했으나 구체적인 내용은 전하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)