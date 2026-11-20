공기가 많이 차가워졌습니다.



당분간은 영하권의 추위가 이어지겠는데요.



오늘(20일) 서울의 아침 기온 영하 3도로 어제보다 더 춥겠고요, 찬 바람 때문에 체감 온도는 더 떨어지겠습니다.



낮 기온도 3도에 그치겠습니다.



주말까지 추위가 기승을 부리다가 일요일 오후부터는 서서히 물러나겠습니다.



내일까지 충청과 호남, 제주를 중심으로 눈·비도 강약을 반복하면서 이어지겠는데요.



특히 오늘 새벽까지 전북 지역에는 최대 8cm의 많은 눈이 예상돼 안전사고에 주의하셔야겠습니다.



오늘 자세한 아침 기온 살펴보시면 서울이 영하 3도, 춘천이 영하 5도로 어제보다 2~4도가량 떨어지겠습니다.



낮 기온도 서울과 춘천이 3도에 그치겠고요, 특히 중부 지방은 종일 체감 온도는 영하권에 머물 것으로 보입니다.



다음 주에는 평년 기온을 다시 회복하겠습니다.



월요일에는 전국에 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)