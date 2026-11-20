<앵커>



요즘 북한 선전매체들은 부쩍 울창한 산림에 울긋불긋 단풍 든 모습을 많이 보여주고 있습니다. 산림 복구 사업에도 김정은 국무위원장의 치적을 강조하려는 의도가 있다는 분석입니다.



노동규 기자가 보도합니다.



<기자>



평양 곳곳 가로수에 울긋불긋 단풍이 들었습니다.



트렌치코트 차림의 남녀가 산책을 즐깁니다.



이달 초 북한 매체가 촬영해 소개한 평양 시내 풍경으로, 1970년대 김일성 교시로 심은 가로수들을 잘 가꿔왔다는 설명입니다.



[조선중앙TV 기자 : 저기 보통문에서부터 수 km에 달하는 구간에 300여 그루에 달하는 은행나무들이 심어져 있습니다.]



빽빽한 침엽수들이 온통 단풍으로 물들었습니다.



해발고도가 2,164m에 이르는 함경남도 부전군 옥련산의 가을 풍경입니다.



고려 때 축조된 정방산성과 성불사로 유명한 황해북도 사리원시 정방산도, 자강도 화평군과 양강도 김형직군 경계에 있는 오가산도 단풍이 한창입니다.



북한 선전매체가 최근 이렇게 단풍으로 물든 북녘 풍경 소식을 늘리고 있습니다.



김정은 국무위원장이 집권 이후 강조해 온 지난 10여 년 간의 산림 복구 사업 성과를 선전하려는 의도로 풀이됩니다.



북한은 산림 조성을 '애국 사업'으로 명명해 단계별로 목표를 정해 진행해 왔습니다.



김 위원장은 지난 2014년 국토환경보호성 중앙 양묘장을, 이듬해 12월에는 122호 양묘장을 직접 찾아 현지 지도 하기도 했습니다.



[조선중앙TV (지난 10일) : 지난 12년간 각지의 현대적인 양묘장들이 일어서고 전국적인 나무모 생산은 2배 이상 장성했을 뿐 아니라, 수십만 정보의 산열매림을 포함한 100여만 정보의 산림이 새로 조성되고….]



북한의 산림 복구 사업은 산사태 등 재해를 줄여 농업 생산력을 높이고 건설 등 각종 자재 수요에 대응하려는 목적뿐 아니라 주민 동원을 통한 체제 결속의 수단이 되고 있다는 분석입니다.



실제 북한은 산림 조성과 보호에서 성과를 거둔 전국 70여 개 단위에 '사회주의애국림' 칭호를 수여하고 문덕군과 태천군, 회창군에는 '모범산림군' 칭호를 수여하는 등 대중 동원을 위한 포상도 계속하고 있습니다.



(영상편집 : 조무환)