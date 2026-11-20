<앵커>



APEC 정상회의가 열린 중국 선전에서 사상 처음으로 미·중·러 3국 정상회담이 열렸습니다. 핵 위험 감소와 핵 확산 방지 등을 담은 공동성명도 내놨습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



<기자>



사상 처음 열린 미·중·러 정상회담은 APEC 주최국인 중국 시진핑 주석을 중심으로 왼편에 트럼프 미국 대통령, 오른편에 푸틴 러시아 대통령이 마주 앉은 구도로 진행됐습니다.



시 주석은 강대국 간 화합을,



[시진핑/중국 국가주석 : 지구촌에서 강대국들은 특별한 책임을 짊어지고 있습니다. 강대국 간의 선순환적인 상호작용은 선택의 문제가 아니라 반드시 이행해야 할 과제입니다.]



트럼프 대통령은 핵무기 감축과 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁을 거론하며 대화를 통한 해법을 촉구했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 과거 지도자들은 의견 차이가 있는 국가들과 대화하는 것을 피했지만, 우리는 정반대의 생각을 갖고 있습니다. 우리는 함께 이전과는 다른 길을 선택하고 있습니다.]



푸틴 대통령은 세계 평화와 안보를 위한 세 나라의 공동 책임을 강조했습니다.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 : 우리 세 국가는 제2차 세계대전 승전국이라는 지위뿐만 아니라, 무엇보다도 국제 평화와 안보를 유지해야 할 공동의 책임으로 묶여 있습니다.]



한국 시간 오후 5시 반쯤부터 한 시간 반 동안 진행된 회담 결과 4개 항으로 이뤄진 '미·중·러 정상 평화 선언'이라는 제목의 공동성명을 발표했습니다.



핵 위험 감소와 핵 확산 방지, 석유 생산과 공급 확대, 국제형사재판소 등 국제기관의 관할권 남용 금지, 유엔 개혁과 역할 강화 등의 내용이 담겼습니다.



국제기관의 관할권 남용 금지는 우크라이나 전쟁으로 국제형사재판소에서 체포영장이 발부된 푸틴 대통령의 상황을 고려한 것으로 보입니다.



다만 구체적인 핵 군축 목표나 일정, 우크라이나, 이란 전쟁 해결 방안 등의 구체적 내용은 제시하지 못했다는 평가가 나오고 있습니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 김병직)