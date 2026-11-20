<앵커>



내란 중요임무 종사 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 다시 재판을 받게 됐습니다. 대법원은 12.3 비상계엄이 위헌·위법하고 내란죄에 해당한다는 취지로 판단하면서도 일부 혐의를 무죄 취지로 판결했습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



<기자>



[조희대/대법원장 : 주문. 원심 판결 중 유죄 부분, 이유 무죄 부분 포함을 파기하고 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.]



12·3 비상계엄 관련 내란 중요임무 종사 혐의 등으로 기소된 한덕수 전 국무총리에 대해 대법원 전원합의체가 파기환송 판결을 선고했습니다.



대법원은 우선 12·3 비상계엄 자체가 헌법 질서에 어긋나고 국민 기본권을 침해하는 것으로 그 자체로 위헌·위법함에는 의문의 여지가 없다고 밝혔습니다.



그러나 한 전 총리의 혐의 인정 여부는 이와 별도로 따져봐야 한다고 설명했습니다.



그러면서 검토 결과 내란 중요임무 종사와 관련해 2심이 유죄로 판단한 3가지 중 2가지에 대해 국헌문란 목적을 인정했습니다.



윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 후 한 전 총리가 한 행위, 즉 국무위원들에게 국무회의에 참석했다는 취지의 서명을 하라고 종용한 행위와 언론사 단전·단수를 논의한 행위는 내란죄에 해당한다는 취지로 판단한 겁니다.



다만 계엄 선포 전에 국무회의 심의를 건의한 행위에 대해서는 국헌문란 목적을 인정하기 어렵다며 무죄 취지로 봤습니다.



이 외에 사후 계엄 선포문 작성 등 다른 혐의에 대해서는 모두 유죄 판단이 인정됐습니다.



내란 특검은 일부 무죄 판단에 아쉬움을 표하면서도 "12·3 비상계엄이 국헌문란을 목적으로 한 내란이라는 사실이 처음으로 판결로 확정됐다"며 "내란의 실체를 확인하고 단죄하는 토대가 될 것"이라는 입장을 밝혔습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 김민영)