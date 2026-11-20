<앵커>



그 어느 때보다 어수선한 분위기 속에서 2027학년도 수능이 치러졌습니다. 정부의 강력한 경고에도 전국의 시험장에서 스마트기기를 이용한 부정행위가 줄줄이 적발됐습니다.



먼저 서동균 기자입니다.



<기자>



대학수학능력시험이 치러진 경기 용인시의 한 고사장.



이곳에서 시험을 치르던 수험생 한 명이 카메라와 이어폰을 소지한 것이 드러나 부정행위로 적발됐습니다.



[교육청 관계자 : 감독관이 육안으로 카메라하고 블루투스 (이어폰을) 소지한 사실을 확인을 했고요.]



부정행위는 2교시, 수학 영역 시험 시간에 발견됐습니다.



[수험생 : (감독관이) 부정행위 한 학생 곁으로 다가오더니 이렇게 손을 딱 하시는 거예요. 그때 이제 부정행위 한 학생이 검정색 한 이만한 물체를 감독관님한테 주더라고요.]



또 추가로 복도에 내놓은 가방에서는 태블릿 PC가 발견됐습니다.



서울 서초구의 한 시험장에서도 부정행위가 적발됐습니다.



2교시 시험 도중 휴대전화에서 소리가 들려 적발됐는데, 수험생의 신발 속에서 휴대전화가 발견된 것으로 전해졌습니다.



[수험생 : (시험 끝나고) 감독관 한 20명 정도 들어와 가지고 금속 탐지기로 다 이렇게 검사했거든요.]



교육부는 수능시험에서 적발된 부정 행위자는 98명으로 이 가운데 스마트기기를 실제 활용한 경우는 5건이라고 밝혔습니다.



시험 중 스마트폰으로 문제지를 촬영하거나 화장실에서 스마트폰을 사용하다 적발된 경우도 있었습니다.



정부는 스마트기기를 활용한 부정 행위자에 대해서는 엄중한 책임을 묻겠다며 고발 등 형사처벌 가능성을 예고했습니다.



(영상취재 : 장운석·김세경, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 박천웅)