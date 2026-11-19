▲ 2026 중국 선전 APEC 정상 공식 기념 촬영

아시아태평양 지역의 경제협력과 세계 주요국 정상외교의 무대가 된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 19일 중국 광둥성 선전에서 이틀간의 일정을 마무리했습니다.이번 정상회의 기간에는 미국·중국·러시아 정상이 사상 첫 3자회담을 열고 핵위험 감소, 핵확산 방지, 에너지 공급 안정 등을 담은 평화선언을 발표했습니다.이재명 대통령도 미중러 정상들과 잇따라 접촉하며 한반도 평화공존을 위한 한국의 입장을 전달했고, 한중 정상회담에서는 경제·문화협력 확대를 위한 합의가 이뤄졌습니다.이번 회의의 최대 관심사는 이날 오후 선전 치린산장에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 사상 첫 3자 정상회담이었습니다.3국 정상들은 약 1시간 30분간 회담한 뒤 핵전쟁은 이길 수도 없고 벌여서도 안 된다는 원칙을 재확인하고, 핵위험 감소와 핵확산 방지를 위한 대화를 추진하기로 합의했습니다.또 정제 석유제품의 생산과 공급 확대, 유엔 개혁 추진, 국제형사재판소(ICC) 등의 관할권 남용 반대 등을 담은 공동성명 '미중러 정상 평화선언'을 발표했습니다.트럼프 대통령은 회담에서 3국이 세계 주요 핵보유국으로서 핵무기 감축과 사용 위험을 줄이는 데 특별한 책임이 있다며 다른 국가들의 핵확산 위협에도 공동 대응해야 한다고 강조했습니다.시 주석은 "강대국이 화합하면 세계가 평안하고, 강대국이 다투면 세계가 혼란에 빠진다"며 상호존중과 평화공존 등 강대국 관계의 4대 원칙을 제시했습니다.푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁 등 국제 분쟁 해결에서 3국의 이해관계가 겹치는 부분이 많다며 협력 필요성을 강조했습니다.중국중앙TV(CCTV)는 3국 정상이 한반도 문제에 관해서도 논의했다고 보도했으나 어떤 이야기가 오갔는지는 공개하지 않았습니다.공동성명에도 북한 핵 문제나 한반도 비핵화에 관한 언급은 담기지 않았습니다.3자회담에 앞서 미중러 정상 간 양자회담도 잇따라 열리면서 강대국 외교전도 펼쳐졌습니다.트럼프 대통령과 시 주석은 이날 1시간 동안 진행된 회담에서 무역 갈등, 이란·우크라이나 전쟁, 대만 문제 등 주요 현안을 논의했습니다.트럼프 대통령은 양국 무역관계가 개선됐다고 평가하며 중국의 미국산 농산물 구매 확대를 요청했고, 시 주석은 경제·무역 협력 강화와 함께 대만 문제에서 미국의 신중한 대응을 촉구했습니다.양국은 정상 간 합의를 이행하기 위한 행동계획을 마련해 '건설적 전략 안정 관계'를 발전시키기로 합의했습니다.트럼프 대통령은 앞서 푸틴 대통령과도 약 40분간 약식회담을 갖고 우크라이나 전쟁과 양국 관계 등을 논의했습니다.두 정상이 별도로 마주 앉은 것은 지난해 8월 미국 알래스카 회담 이후 처음입니다.시 주석과 푸틴 대통령도 전날 양국 관계 발전과 경제·무역 협력 확대 방안을 논의했습니다.이처럼 미중러 정상 간 양자·3자회담이 잇따라 열리면서 이번 APEC은 역내 경제협력을 넘어 주요 안보 현안을 논의하는 외교 무대로도 주목받았습니다.이재명 대통령은 이번 정상회의를 계기로 미중러 정상들과 잇따라 접촉하며 한반도 평화와 안정의 중요성을 강조했습니다.이 대통령은 이날 APEC 전체회의에서 "북한과의 대화의 문이 다시 열려 한반도에서의 오래된 전쟁을 종식하고 항구적 평화체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다"며 국제사회의 협력을 당부했습니다.특히 시 주석과 정상회담을 하고 트럼프 대통령, 푸틴 러시아 대통령과도 교류하며 한반도 문제에 대한 입장을 전달했습니다.한중 관계에서도 의미 있는 진전이 이뤄졌습니다.이 대통령과 시 주석은 전날 정상회담에서 8년여간 진행된 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속협상의 실질적 타결을 선언하고 경제·문화교류 확대에 뜻을 모았습니다.특히 영화·게임 분야의 최혜국대우와 사전심사 비차별 원칙 등에 합의하면서 약 10년간 이어진 중국의 이른바 '한한령'(限韓令·한류 제한령)이 완화될 수 있다는 기대도 커졌습니다.다만 실제 한국 콘텐츠의 중국 시장 진입 확대 여부는 향후 제도 이행 과정에서 확인될 전망입니다.반면 다카이치 사나에 총리의 '대만 유사시' 관련 발언으로 중국과 갈등을 빚어온 일본은 시 주석과의 정상회담이 성사되지 않으면서 관계 개선의 돌파구를 마련하지 못했습니다.중일 정상은 환영 만찬과 정상회의에서 악수를 나눴지만, 중국 측의 영접 의전과 단체사진 자리 배치 등을 둘러싸고 일본 내에서는 홀대 논란도 제기됐습니다.이날 오전 진행된 APEC 전체회의에서는 자유무역, 인공지능(AI), 공급망 안정 등 역내 경제협력 방안도 논의됐습니다.시 주석은 아시아태평양 자유무역지대(FTAAP) 구축을 강조했고, 트럼프 대통령은 AI 산업의 발전을 저해하는 국제적 규제에 반대했습니다.이 대통령은 AI 혁신과 공급망 안정, 포용적 성장을 위한 협력을 강조했습니다.APEC 정상들은 회의를 마친 뒤 디지털 기술 위험에 공동 대응하고 무역·투자 확대와 공급망 안정 등 역내 협력을 강화한다는 내용을 담은 공동 합의문 '2026 APEC 정상 선전 전망'을 발표했습니다.한편, 이번 정상회의를 계기로 성사 여부가 주목받았던 북미 정상회담은 불발된 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 회동 의지를 거듭 밝혔지만 북한이 별다른 반응을 보이지 않은 채 트럼프 대통령이 귀국길에 오르면서 지난해 경주 APEC에 이어 2년 연속 만남이 무산될 가능성이 커졌습니다.북한이 핵보유국 지위 인정 등을 대화의 전제조건으로 내세우는 가운데 향후 미국의 태도 변화와 미중러 관계의 움직임을 지켜보며 대화 여부를 판단할 것이라는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)